O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras lança nova camisa e estreará uniforme nesta quarta contra o Vitória

O design da camisa aposta em um visual retrô, com gola polo

Redação O Liberal com informações da AE

O Palmeiras lançou nesta quarta-feira (19) a nova camisa que será utilizada pela equipe no restante da temporada. O uniforme, com a camisa listrada em verde e branco, shorts branco e meiões verdes, homenageia os torcedores com a frase "Ser palmeirense é um estilo de vida", slogan do técnico Abel Ferreira.

A nova peça é descrita pelo clube e pela PUMA como a "camisa Avanti 2025". Ela traduz o sentimento do torcedor palmeirense, unindo um design clássico com linguagem contemporânea para celebrar o conceito do Palmeiras como um estilo de vida.

O clube complementa que o modelo expressa o vínculo entre o clube e seu torcedor, refletindo o espírito de quem carrega o Verdão no corpo e no coração.

Design e detalhes do novo uniforme

O design da camisa do Palmeiras aposta em um visual retrô, com gola polo. As mangas são mais amplas e compridas. Entre os detalhes da peça está o sign off "Quando surge o Alviverde", uma referência direta ao hino do clube paulista.

Preço e onde comprar a camisa

A nova camisa está disponível em versão única, do tamanho P ao 3GG, com valor de R$ 499,99. A venda é exclusiva para sócios-torcedores Avanti, tanto na PalmeirasStore.com quanto nas lojas físicas Palmeiras Store.

O time do Palmeiras fará a estreia do novo manto ainda nesta quarta-feira (19). A partida será contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

