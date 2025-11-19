Palmeiras lança nova camisa e estreará uniforme nesta quarta contra o Vitória O design da camisa aposta em um visual retrô, com gola polo Redação O Liberal com informações da AE 19.11.25 13h58 O Palmeiras lançou nesta quarta-feira (19) a nova camisa que será utilizada pela equipe no restante da temporada. O uniforme, com a camisa listrada em verde e branco, shorts branco e meiões verdes, homenageia os torcedores com a frase "Ser palmeirense é um estilo de vida", slogan do técnico Abel Ferreira. A nova peça é descrita pelo clube e pela PUMA como a "camisa Avanti 2025". Ela traduz o sentimento do torcedor palmeirense, unindo um design clássico com linguagem contemporânea para celebrar o conceito do Palmeiras como um estilo de vida. O clube complementa que o modelo expressa o vínculo entre o clube e seu torcedor, refletindo o espírito de quem carrega o Verdão no corpo e no coração. Design e detalhes do novo uniforme O design da camisa do Palmeiras aposta em um visual retrô, com gola polo. As mangas são mais amplas e compridas. Entre os detalhes da peça está o sign off "Quando surge o Alviverde", uma referência direta ao hino do clube paulista. Preço e onde comprar a camisa A nova camisa está disponível em versão única, do tamanho P ao 3GG, com valor de R$ 499,99. A venda é exclusiva para sócios-torcedores Avanti, tanto na PalmeirasStore.com quanto nas lojas físicas Palmeiras Store. O time do Palmeiras fará a estreia do novo manto ainda nesta quarta-feira (19). A partida será contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras nova camisa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19