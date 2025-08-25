Capa Jornal Amazônia
Palmeiras lança camisa amarela em homenagem ao dia em que representou seleção

Estadão Conteúdo

Seguindo a tradição, o Palmeiras e a Puma apresentaram nesta segunda-feira o novo terceiro uniforme da equipe em comemoração ao aniversário de 111 anos do clube, comemorados na terça-feira. O time estreia a camisa nesta segunda-feira, contra o Sport, no Allianz Parque, em duelo que fecha a 21ª rodada do Brasileirão.

A nova camisa é amarela, em um tom semelhante ao da seleção brasileira, e foi criada como celebração aos 60 anos em que o clube representou o time nacional. O uniforme é complementado por calção azul e meiões brancos. Em 7 de setembro de 1965, o Palmeiras se tornou o primeiro clube do País a representar a seleção de forma integral, com todo os jogadores do elenco.

Na inauguração do Mineirão, a primeira Academia alviverde, comandada pelo argentino Filpo Núñez, derrotou o Uruguai por 3 a 0. O Palmeiras é até hoje o único a ter representado integralmente o Brasil.

O uniforme foi lançado na cor amarela porque, segundo o clube, o "manto representa uma emoção que vai além das quatro linhas", de modo que o palmeirense veste seu orgulho como quem veste uma bandeira.

A marca e o clube criaram a campanha "Palmeiras, Meu Palmeiras", que mostra como os torcedores palestrinos vivem em um mundo onde tudo é Palmeiras. O vídeo da campanha imagina justamente um local dominado pelo verde, em que todos os cantos remetem ao time paulista.

Com a participação de funcionários do Palmeiras e sócios-torcedores do programa Avanti além do ex-goleiro Marcos, o filme sustenta que a paixão pelo clube ultrapassa os limites do campo, transformando a linguagem, os costumes e até a geografia.

"Mais do que uma camisa, esse uniforme representa o sentimento de pertencimento do torcedor. O palmeirense veste o clube como se estivesse vestindo uma bandeira, com orgulho e paixão que atravessam gerações e fronteiras. A Puma tem orgulho em transformar essa relação em produto, com design e acabamento que valorizam essa conexão única entre clube e torcida", disse a diretora de marketing da Puma Brasil, Luciana Soares.

Entre os principais elementos visuais está o "embossing frontal", que remete ao "Maior Campeão do Brasil". O "P" envolto em louros, inspirado em ilustrações da época, reforça, dizem Puma e o clube, a simbologia e o orgulho de ser Palmeiras. Outro diferencial é a nova gola, inspirada no modelo em "V" usado no jogo, mas reinterpretada com um recorte moderno, exclusivo e inédito para clubes patrocinados pela marca alemã.

Não será a primeira vez que o Palmeiras veste amarelo, já que lançou uma camisa nesse tom em 2013, quando a Adidas era a fornecedora de material esportivo do clube, para celebrar a Copa do Mundo no Brasil.

O uniforme está disponível com exclusividade nas lojas online do Palmeiras e da Puma e nas lojas físicas da Palmeiras Store e da Puma do Shopping Morumbi e Shopping Tatuapé.

O modelo jogador está disponível por R$ 499,90 do tamanho P ao 3GG adulto. O modelo Torcedor está disponível por R$ 369,90 do tamanho P ao 3GG adulto; do 8 ao 16 infantil por R$ 329,90; e do PP ao GG na versão feminina por R$ 369,90. O modelo "Estádio", disponível exclusivamente nas lojas Palmeiras Store, custa R$ 199,90, nos tamanhos P ao EGG adulto.

Na terça-feira, o Palmeiras vai celebrar 111 anos ao som de Chitãozinho & Xororó. A dupla sertaneja fará um show no clube social do Palmeiras em evento restrito a sócios.

Trata-se de uma escolha da presidente Leila Pereira, que gosta de realçar que tem presenteado os associados com grandes eventos. Em 2023, ela contratou Michel Teló e, no ano passado, Ivete Sangalo.

