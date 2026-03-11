Palmeiras ganha aval da Fifa após troca de gramado sintético e pode voltar a jogar no Allianz

O Allianz Parque está pronto para voltar a ser a casa palmeirense a partir de agora na temporada 2026. O estádio recebeu o certificado da Fifa depois que o novo gramado foi vistoriado pela entidade.

Assim, com o sinal verde, o clube paulistano está pronto para voltar a contar com apoio das arquibancadas em sua arena já a partir do próximo domingo, quando a equipe do técnico Abel Ferreira terá o Mirassol como adversário.

O clube divulgou a notícia por meio de uma nota oficial em suas redes sociais. "O novo campo da nossa casa recebeu a certificação FIFA Quality Pro, a máxima qualificação da entidade para gramados de futebol", diz parte do texto.

As obras foram concluídas na semana passada. A Fifa realizou os testes por meio de um laboratório credenciado. Os jogadores realizaram o primeiro trabalho com o campo "repaginado" já nesta terça-feira e aprovaram o novo piso.

Iniciada em dezembro, a troca do gramado foi um investimento do Palmeiras feito em parceria com a Wtorre. O custo total foi de R$ 11 milhões. O estádio conta agora com a sétima geração de grama sintética.