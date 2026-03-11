Palmeiras ganha aval da Fifa após troca de gramado sintético e pode voltar a jogar no Allianz O custo total foi de R$ 11 milhões. O estádio conta agora com a sétima geração de grama sintética. Estadão Conteúdo 11.03.26 16h33 Gramado do Allianz Park, que também aderiu à tendência dos cinemas drive-in. (Divulgação) O Allianz Parque está pronto para voltar a ser a casa palmeirense a partir de agora na temporada 2026. O estádio recebeu o certificado da Fifa depois que o novo gramado foi vistoriado pela entidade. Assim, com o sinal verde, o clube paulistano está pronto para voltar a contar com apoio das arquibancadas em sua arena já a partir do próximo domingo, quando a equipe do técnico Abel Ferreira terá o Mirassol como adversário. O clube divulgou a notícia por meio de uma nota oficial em suas redes sociais. "O novo campo da nossa casa recebeu a certificação FIFA Quality Pro, a máxima qualificação da entidade para gramados de futebol", diz parte do texto. As obras foram concluídas na semana passada. A Fifa realizou os testes por meio de um laboratório credenciado. Os jogadores realizaram o primeiro trabalho com o campo "repaginado" já nesta terça-feira e aprovaram o novo piso. Iniciada em dezembro, a troca do gramado foi um investimento do Palmeiras feito em parceria com a Wtorre. O custo total foi de R$ 11 milhões. O estádio conta agora com a sétima geração de grama sintética. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Fifa gramado aval COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mascote do Águia de Marabá tira onda e joga futevôlei em praia do Rio de Janeiro; assista Mascote do Azulão roubou a cena na Cidade Maravilhosa 11.03.26 16h13 futebol Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010 11.03.26 14h39 futebol Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul 11.03.26 13h10 futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 Liga dos Campeões Real Madrid x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/03) pela Champions League Real Madrid e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.03.26 16h00 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37