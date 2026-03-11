Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras ganha aval da Fifa após troca de gramado sintético e pode voltar a jogar no Allianz

O custo total foi de R$ 11 milhões. O estádio conta agora com a sétima geração de grama sintética.

Estadão Conteúdo
fonte

Gramado do Allianz Park, que também aderiu à tendência dos cinemas drive-in. (Divulgação)

O Allianz Parque está pronto para voltar a ser a casa palmeirense a partir de agora na temporada 2026. O estádio recebeu o certificado da Fifa depois que o novo gramado foi vistoriado pela entidade.

Assim, com o sinal verde, o clube paulistano está pronto para voltar a contar com apoio das arquibancadas em sua arena já a partir do próximo domingo, quando a equipe do técnico Abel Ferreira terá o Mirassol como adversário.

O clube divulgou a notícia por meio de uma nota oficial em suas redes sociais. "O novo campo da nossa casa recebeu a certificação FIFA Quality Pro, a máxima qualificação da entidade para gramados de futebol", diz parte do texto.

As obras foram concluídas na semana passada. A Fifa realizou os testes por meio de um laboratório credenciado. Os jogadores realizaram o primeiro trabalho com o campo "repaginado" já nesta terça-feira e aprovaram o novo piso.

Iniciada em dezembro, a troca do gramado foi um investimento do Palmeiras feito em parceria com a Wtorre. O custo total foi de R$ 11 milhões. O estádio conta agora com a sétima geração de grama sintética.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Fifa

gramado

aval
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Mascote do Águia de Marabá tira onda e joga futevôlei em praia do Rio de Janeiro; assista

Mascote do Azulão roubou a cena na Cidade Maravilhosa

11.03.26 16h13

futebol

Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos

Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010

11.03.26 14h39

futebol

Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda

Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul

11.03.26 13h10

futebol

Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil

Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição

11.03.26 11h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

11.03.26 7h00

DIA DE PAPÃO

Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações

Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu

11.03.26 7h00

Liga dos Campeões

Real Madrid x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/03) pela Champions League

Real Madrid e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

11.03.26 16h00

futebol

CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira

Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12)

11.03.26 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda