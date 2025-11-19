Palmeiras encara Vitória em casa com volta de selecionáveis para reagir no Brasileirão O Palmeiras tem 3 pontos a menos que os cariocas, que também jogam nesta quarta, às 21h30. Estadão Conteúdo 19.11.25 8h12 O Palmeiras tem a volta da maioria dos atletas que defenderam suas seleções na Data Fifa para reagir no Brasileirão. Reforçado, o time alviverde encara o Vitória nesta quarta-feira às 19h30 no Allianz Parque, em duelo antecipado da 37ª rodada. O plano é vencer para retomar a liderança, mesmo que momentaneamente, e colocar pressão no líder Flamengo. As duas últimas derrotas para Mirassol e Santos, combinadas aos bons resultados do Flamengo, tiraram o Palmeiras da ponta e levaram o time rubro-negro ao primeiro lugar. São 68 pontos para os paulistas, três a menos que os cariocas, que também jogam nesta quarta, às 21h30. Flaco López já voltou - e até atuou contra o Santos - e os outros seis jogadores que representaram suas seleções também retornam, mas não é certo que jogarão. Gustavo Gómez e Sosa foram liberados pelo técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, e são os que têm mais chances de jogar. Piquerez, Emiliano Martinez e Facundo Torres retornam horas depois do duelo do Uruguai com os Estados Unidos. O trio voltou em voo fretado pelo clube. Já Vitor Roque regressou com Leila Pereira no avião particular da presidente palmeirense, que também trouxe Paulo Henrique, do Vasco, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Luciano Juba, do Bahia. O Tigrinho jogou 45 minutos no empate da seleção brasileira com a Tunísia. É improvável, dado o desgaste da partida e da viagem, que seja titular. A tendência é de que comece no banco de reservas. Certo é que Andreas Pereira e Allan cumpriram suspensão e estão à disposição de Abel Ferreira. "O apoio da torcida é muito importante, vai ser o penúltimo jogo da temporada no Allianz Parque. Contamos com esse apoio e faremos o nosso melhor dentro de campo para conquistar a vitória", afirmou Andreas. O Vitória tem 35 pontos e foi empurrado de volta para a zona de rebaixamento depois que o Santos derrotou o Palmeiras em clássico atrasado da 13ª rodada. Precisa do triunfo para escapar do grupo dos quatro que são rebaixados. PALMEIRAS X VITÓRIA PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo, Micael e Piquerez; Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Vitor Roque (Allan) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. VITÓRIA: Thiago Couto; Erick (Raúl Cáceres), Camutanga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra e Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura. ÁRBITRO: Lucas Paulo Torezin (PR). DATA: 19/11 (quarta-feira) HORÁRIO: 19h30. LOCAL: Allianz Parque. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Vitória COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19