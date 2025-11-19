Palmeiras encara Vitória em casa com volta de selecionáveis para reagir no Brasileirão

O Palmeiras tem a volta da maioria dos atletas que defenderam suas seleções na Data Fifa para reagir no Brasileirão. Reforçado, o time alviverde encara o Vitória nesta quarta-feira às 19h30 no Allianz Parque, em duelo antecipado da 37ª rodada. O plano é vencer para retomar a liderança, mesmo que momentaneamente, e colocar pressão no líder Flamengo.

As duas últimas derrotas para Mirassol e Santos, combinadas aos bons resultados do Flamengo, tiraram o Palmeiras da ponta e levaram o time rubro-negro ao primeiro lugar. São 68 pontos para os paulistas, três a menos que os cariocas, que também jogam nesta quarta, às 21h30.

Flaco López já voltou - e até atuou contra o Santos - e os outros seis jogadores que representaram suas seleções também retornam, mas não é certo que jogarão. Gustavo Gómez e Sosa foram liberados pelo técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, e são os que têm mais chances de jogar.

Piquerez, Emiliano Martinez e Facundo Torres retornam horas depois do duelo do Uruguai com os Estados Unidos. O trio voltou em voo fretado pelo clube. Já Vitor Roque regressou com Leila Pereira no avião particular da presidente palmeirense, que também trouxe Paulo Henrique, do Vasco, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Luciano Juba, do Bahia.

O Tigrinho jogou 45 minutos no empate da seleção brasileira com a Tunísia. É improvável, dado o desgaste da partida e da viagem, que seja titular. A tendência é de que comece no banco de reservas. Certo é que Andreas Pereira e Allan cumpriram suspensão e estão à disposição de Abel Ferreira.

"O apoio da torcida é muito importante, vai ser o penúltimo jogo da temporada no Allianz Parque. Contamos com esse apoio e faremos o nosso melhor dentro de campo para conquistar a vitória", afirmou Andreas.

O Vitória tem 35 pontos e foi empurrado de volta para a zona de rebaixamento depois que o Santos derrotou o Palmeiras em clássico atrasado da 13ª rodada. Precisa do triunfo para escapar do grupo dos quatro que são rebaixados.

PALMEIRAS X VITÓRIA

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo, Micael e Piquerez; Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Mauricio; Vitor Roque (Allan) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

VITÓRIA: Thiago Couto; Erick (Raúl Cáceres), Camutanga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra e Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO: Lucas Paulo Torezin (PR).

DATA: 19/11 (quarta-feira)

HORÁRIO: 19h30.

LOCAL: Allianz Parque.