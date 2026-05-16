Palmeiras empata 3ª seguida no Brasileirão, é vaiado e dá ao Flamengo chance de colar no topo Estadão Conteúdo 16.05.26 23h16 O Palmeiras chegou ao terceiro empate consecutivo pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, foi 1 a 1 com o Cruzeiro pela 16ª rodada, na Arena Crefisa, em Barueri. O jogo marcou o retorno de Abel Ferreira após suspensão do STJD, além de bom futebol dos dois lados. O resultado ainda não ameaça a liderança do Palmeiras, que fica com 35 pontos. O Flamengo ainda joga no domingo, contra o Athletico-PR, e pode chegar a 33 - tem um jogo a menos contra o Mirassol. O Cruzeiro ficou com 20 pontos e dorme na 12ª posição. A partida teve bom nível, com os dois times buscando jogo. Keny Arroyo e Felipe Anderson marcaram no primeiro tempo, no modo "só vale golaço". Na segunda etapa, a chuva obrigou os times a terem mais cautela. Ainda assim, as duas equipes mostraram ímpeto e qualquer uma poderia ter saído com a vitória. Até a parada para a Copa do Mundo, o Palmeiras tem ainda quatro partidas. Pelo Brasileirão, os adversários serão Flamengo (dia 23) e Chapecoense (30). Já pela Libertadores, o time recebe Cerro Porteño (20) e Junior Barranquilla (28), para fechar a fase de grupos. O Cruzeiro joga pelas mesmas competições. No torneio sul-americano, visita o Boca Juniors (dia 19) e recebe o Barcelona de Guayaquil (28). Pelo Brasileirão, os adversários serão Chapecoense (24) e Fluminense (31). COMO FOI O JOGO O Cruzeiro não se intimidou como visitante e quis ter a bola desde o começo. A partida ficou disputada na zona intermediária, com o Palmeiras impedindo o adversário de ter a posse. As duas equipes tinham dificuldades para chegar ao ataque. O Palmeiras conseguia finalizar. Os chutes, porém, sequer iam em direção ao gol, ainda que não por falta de qualidade. As chances não eram as melhores, e os palmeirenses finalizavam como (e de onde) conseguiam. O goleiro Otávio foi exigido aos nove minutos. Andreas Pereira cobrou falta na área e Gustavo Gómez desviou. Gerson, no susto, cabeceou contra a própria meta. Para a sorte do meia, o arqueiro salvou, e o zagueiro estava impedido. No lance seguinte, aos 11 minutos, o Cruzeiro finalmente chegou ao ataque. Foi no erro da saída de bola palmeirense. Matheus Pereira recuperou e passou para Christian. Ele abriu para Keny Arroyo. O equatoriano cortou para o meio e bateu cruzado no canto de Carlos Miguel, que, mesmo com 2,04 m e se esticando, não alcançou. O atacante acabou amarelado por, na comemoração, ter atingido a bandeirinha de escanteio. O Palmeiras tentou reagir imediatamente. Ramón Sosa buscou jogada na linha de fundo, mas caiu de mal jeito. Ele não voltou mais para o jogo e precisou ser substituído por Maurício. Quem se preocupa é a seleção paraguaia, que conta com o atacante para a Copa do Mundo. Os palmeirenses teriam a chance em um pênalti, aos 17. Flaco López foi derrubado na área, e Savio Pereira Sampaio apitou. O assistente, porém, indicou que não houve falta, com Jonathan Jesus tocando apenas na bola, e a marcação foi anulada. Mas parecia que o gol era o destino de qualquer forma. O toque do zagueiro originou escanteio, cobrado curto por Andreas Pereira para Arias. O colombiano fez o cruzamento, afastado pelos cruzeirenses. A bola sobrou para Felipe Anderson chutar forte e empatar, aos 20 minutos. O primeiro tempo já se encaminhava quando Felipe Anderson caiu após um pique, levando a mão à posterior da coxa esquerda. O Palmeiras precisou queimar a segunda janela de trocas para sacar o camisa 7, que interrompeu a melhor fase desde que chegou ao clube, em 2024. As chances, mais raras no fim do primeiro tempo, não tiveram indicativo de melhora na segunda etapa. Chovia muito em Barueri. Como no início do jogo, a melhor chegada foi do Cruzeiro, mas demorou quase 10 minutos. Kaio Jorge tinha ângulo para chutar dentro da área e se atrapalhou no gramado. O atacante precisou recuar para Kaiki, que chutou em cima de Carlos Miguel. A presença do Palmeiras no ataque se intensificou por volta dos 10 minutos. Diferentes chances se apresentaram. Primeiro, com Arthur, para fora. Depois, a bola ficou viva na área, e Gustavo Gómez, de bicicleta, quase virou. Otávio fez milagre. Quando a chuva diminuiu, o ritmo da partida acelerou. Os dois times voltaram a disputar a posse na intermediária e trocar ataques. Aos 28, o Cruzeiro saiu errado, algo raro até aquele momento. Andreas Pereira pôde chutar da entrada da área, mas a bola subiu demais. Com meia hora do segundo tempo, o Palmeiras era melhor. O time ocupava o campo ofensivo e, principalmente, impedia que o Cruzeiro fizesse o mesmo. Abel Ferreira tentou aproveitar isso com a entrada de Paulinho. Os cruzeirenses pareciam indicar que estavam satisfeitos com o empate. O goleiro Otávio fez cera no tiro de meta. A equipe ficou mais retraída no campo defensivo. No ataque, já não tinha a mesma intensidade. Ao Palmeiras, faltou ser mais incisivo para ter oportunidades mais claras no fim. FIHCA TÉCNICA PALMEIRAS 1 X 1 CRUZEIRO PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas e Andreas Pereira (Paulinho); Jhon Arias, Felipe Anderson (Lucas Evangelista) e Ramón Sosa (Maurício); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian (Lucas Silva) e Matheus Pereira (Luis Sinisterra); Keny Arroyo (Kaique Kenji) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge. GOLS - Keny Arroyo, aos 11, e Felipe Anderson, aos 20 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Flaco López e Murilo (Palmeiras); Keny Arroyo, Matheus Pereira, Otávio e Lucas Silva (Cruzeiro). ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF). PÚBLICO - 27.657 presentes. RENDA - R$ 903.506,00. LOCAL - Arena Crefisa, em Barueri (SP). 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