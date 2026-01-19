Palmeiras e São Paulo buscam vagas para se enfrentarem na semifinal da Copinha Estadão Conteúdo 19.01.26 8h13 As quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão concluídas nesta segunda-feira com Palmeiras e São Paulo em campo. A dupla enfrenta Ibrachina e Botafogo, respectivamente, e pode fazer o tradicional Choque-Rei nas semifinais. O Palmeiras é o primeiro a entrar em campo, às 18h30, quando encara o Ibrachina na Arena Barueri, em Barueri. O time alviverde vai para seu terceiro confronto paulista seguido, já que antes eliminou Flamengo e Ituano. Campeão em 2022 e 2023, o Palmeiras tenta desbancar uma das surpresas da competição, que eliminou o Internacional, que tem cinco títulos no torneio, com vitória por 2 a 1. Mais tarde, às 21h, São Paulo e Botafogo fazem duelo de gigantes no Walter Ribeiro, em Sorocaba. O time paulista, que passou pelo Red Bull Bragantino nos pênaltis, é o atual campeão e busca o sexto título. Além de 2025, faturou a taça em 1993, 2000, 2010 e 2019. Já os cariocas só tiveram um vice-campeonato em 1971. Nas oitavas, eliminou o Itaquaquecetuba AC nos pênaltis. As semifinais estão previstas para serem realizadas na quarta-feira e quinta-feira. A grande final está tradicionalmente marcada para 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, no Pacaembu. Confira os jogos desta segunda-feira da Copinha: 18h30 Palmeiras x Ibrachina - CazéTV 21h São Paulo x Botafogo - Xsports Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras São Paulo Ibrachina Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48 FUTEBOL Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social 18.01.26 20h04 FUTEBOL Com gol de Yago Pikachu, Remo vence o Águia e é campeão da Supercopa Grão Pará Leão Azul venceu o Águia de Marabá no Mangueirão e ficou com o título inédito da Supercopa Grão Pará 18.01.26 19h06 FUTEBOL Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua 18.01.26 18h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (19/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 19.01.26 7h00 HOMENAGEM Vídeo: após título, jogadores do Clube do Remo entregam medalhas ao Águia de Marabá; entenda Gesto de solidariedade ocorreu após tragédia envolvendo delegação sub-20 do Águia que sofreu acidente no Tocantins 18.01.26 19h49 FUTEBOL Remo foi um dos assuntos mais comentados no "X"; veja a lista Leão Azul ficou com o título e foi um dos assuntos mais comentados na rede social 18.01.26 20h04