Palmeiras cresce na hora decisiva e assume liderança do Brasileirão com bom futebol Clube paulista assumiu liderança do Brasileirão após rodada do final de semana Estadão Conteúdo 06.10.25 8h28 Abel Ferreira conquistou as Libertadores de 2020 e 2021 com o Palmeiras (Cesar Greco / Palmeiras) Novo líder do Brasileirão, o Palmeiras cresceu no momento em que o campeonato começa a definir quais serão os postulantes ao título e passou a apresentar uma de suas melhores versões em cinco anos sob o comando de Abel Ferreira. Se o torcedor se lembra vivamente do Palmeiras de 2022, que fechou aquela temporada com apenas seis derrotas em 72 partidas, ergueu três taças - Recopa, Paulistão e Brasileirão - e foi a melhor equipe do Brasil naquele ano, o grupo de 2025 talvez seja o melhor tecnicamente e com mais atletas capazes de desequilibrar uma partida. VEJA MAIS CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas Diretor do Flamengo detona arbitragem e sugere favorecimento ao Palmeiras: 'Vergonhoso' "Minha função é ajudar os jogadores, treinar os jogadores e valorizar os jogadores. Valorizar o espetáculo. Trabalho muito, estudo muito, ao contrário do que dizem", diz Abel Ferreira. Dois deles são Flaco López e Vitor Roque, centroavantes que formam a dupla mais goleadora do futebol brasileiro. Nenhum time da Série A marcou mais gols que o Palmeiras desde que os dois passaram a jogar juntos, período que coincide com a evidente evolução da equipe, que perdeu apenas um dos últimos 14 jogos do Brasileirão. Foram 28 gols do time alviverde em 12 partidas, superando os ataques de Flamengo (22 gols) e Vasco (24) no mesmo período entre os times do Brasileirão. E a maioria saiu dos pés do argentino e do Tigrinho. A parceria como titulares começou a dar resultado na goleada por 4 a 0 sobre o Universitario, no Peru, pelas oitavas da Libertadores, e seguiu até o clássico com o São Paulo, cuja vitória foi conquistada de virada muito graças à participação dos dois - Roque fez o primeiro e Flaco o segundo. Desde que ambos viraram titulares jogando juntos, cada um marcou nove gols. Portanto, 18 dos 28 gols da equipe passaram pelos pés dos dois atacantes. Flaco é o artilheiro do Palmeiras no ano e Roque, o vice-goleador. No total, o argentino balançou as redes 22 vezes e o Tigrinho, 14. Certamente será difícil para Abel Ferreira reorganizar o time sem os dois, que desfalcam a equipe contra o Juventude, sábado, às 19h, no Allianz Parque, em duelo atrasado da 12ª rodada. O primeiro está suspenso e o segundo foi convocado para a seleção argentina. Entre lesionados, suspensos e convocados, o treinador não terá nove atletas. Emiliano Martínez foi outro a receber amarelo no clássico com o São Paulo, assim como Gustavo Gómez. O capitão já estaria fora da partida porque vai defender o Paraguai em amistosos contra Japão e Coreia do Sul na Ásia. Desfalcam a equipe pelo mesmo motivo o também paraguaio Ramon Sosa e o argentino Aníbal Moreno. É possível que a lista aumente, já que o Uruguai ainda não divulgou seus convocados - o lateral-esquerdo Piquerez e o volante Emi Martínez são nomes frequentes na seleção de seu país, comandada por Marcelo Bielsa. "Temos muitos desfalques e muitas ambições nesta competição. Em função do que foi o calendário, não vão estar reunidas todas as condições para termos a máxima força. O que não é bom quando luta para ser campeão", lamentou o técnico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas 06.10.25 0h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (06/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A argentina movimenta o futebol nesta segunda-feira 06.10.25 7h00 SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07