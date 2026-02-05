Palmeiras assina pré-contrato e aguarda exames para anúncio da contratação de Jhon Arias O colombiano será a segunda contratação alviverde para 2026. A primeira foi do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo. Estadão Conteúdo 05.02.26 18h28 Palmeiras e Jhon Arias assinaram nesta quinta-feira um pré-contrato que assegura a contratação do colombiano pelo clube alviverde. Os resultados dos exames médicos são as únicas pendências restantes para que haja o anúncio oficial. O vínculo será válido por quatro temporadas. Arias, de 28 anos, deixou o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025 e atua desde então no inglês Wolverhampton. O seu time está muito próximo do rebaixamento para a Segunda Divisão e topou fazer um acordo para a liberação imediata do atleta. Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões. Por obrigação contratual, o Fluminense foi avisado da proposta do Palmeiras e teve um prazo para tentar cobri-la. No entanto, os valores ofertados pelo time tricolor não chegaram próximos aos do Palmeiras. O Wolverhampton, então, deu o aceite e prosseguiu com o acordo com os paulistas. Arias atua prioritariamente pela beirada do campo e terá a concorrência no Palmeiras de Allan, Felipe Anderson e Ramón Sosa. O colombiano será a segunda contratação alviverde para 2026. A primeira foi do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo. O Palmeiras ainda quer contratar mais reforços para Abel Ferreira. Um volante e um zagueiro são tratados como prioridades. Ainda são cogitadas reposições para os postos de meio-campo e centroavante, dadas as saídas de Raphael Veiga para o América do México e, possivelmente, de Bruno Rodrigues para o Internacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Arias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos' Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa 05.02.26 19h04 FUTEBOL Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes Em votação realizada na pelos clubes, apenas três agremiações votaram contra as mudanças no formato de disputa 05.02.26 17h45 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Futebol Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem 05.02.26 13h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica' Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44