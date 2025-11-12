Capa Jornal Amazônia
Oscar se pronuncia pela 1ª vez após sofrer problema cardíaco no São Paulo: 'Vai ficar tudo bem'

Os exames feitos por Oscar no clube já eram prevendo a temporada de 2026. O meia, porém, passou mal e chegou a desmaiar

Estadão Conteúdo

O meia Oscar, do São Paulo, escreveu uma mensagem nas redes sociais depois de apresentar alterações cardíacas em exames realizados na última terça-feira, 11. O atleta passou a noite na UTI do Einstein Hospital Israelita.

Os exames feitos por Oscar no clube já eram prevendo a temporada de 2026. O meia, porém, passou mal e chegou a desmaiar. Nas redes sociais, o jogador postou uma mensagem de otimismo. "Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", afirmou Oscar nos stories do Instagram.

O jogador ainda não teve alta do hospital, mas permanece estável. Existe a expectativa de que o São Paulo atualize o quadro de saúde do atleta ao longo desta quarta-feira.

Oscar cogita a aposentadoria do futebol depois do problema cardíaco apresentado. Ele possui contrato com a equipe paulista até a temporada de 2027. O diretor de futebol do clube paulista, Carlos Belmonte, falou sobre a situação do atleta.

"Neste momento, a única coisa que a gente pensa é que o Oscar esteja bem. A gente está nesse momento com uma única preocupação: que o Oscar fique bem. Depois, vamos ter outras preocupações", disse o dirigente após o sorteio do Paulistão 2026 na terça.

"Se o Oscar estiver bem e apto a jogar, nós contamos com ele na temporada de 2026. Se o Oscar não estiver bem, não estiver apto jogar ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, nós vamos apoiar a decisão. O Oscar é um menino que merece todo o nosso respeito, muitíssimo dedicado. Nós vamos aguardar. Se ele decidir parar, a gente apoia a decisão dele e vamos negociar a saída", concluiu.

Desde que retornou ao clube do Morumbi no início desta temporada de 2025, Oscar realizou 21 partidas e fez dois gols pelo time tricolor.

futebol

São Paulo FC

Oscar

aposentadoria
