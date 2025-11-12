Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

O Paysandu foi derrotado por 1 a 0 pelo América-MG, na tarde desta quarta-feira (12), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O gol da partida foi marcado pelo meia Júlio, ainda no primeiro tempo. Foi a primeira derrota do Paysandu na competição.

Com o resultado, o Papão precisará vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para garantir a classificação à semifinal da competição. Caso o time bicolor vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (19), às 16h, no Estádio Banpará Curuzu. O duelo terá transmissão ao vivo pela PapãoTV GingaBet, com imagens.

Ficha técnica

Copa do Brasil Sub-20 – Quartas de final (Jogo de ida)

Data: Quarta-feira, 12 de novembro de 2025

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

Placar: América-MG 1 x 0 Paysandu

Gol: Júlio (América-MG)

América-MG

João Pedro; Baldissera, Luiz Felipe, Luis Henrique e Kaue Ricardo; Otavio, Julio Cesar (autor do gol), Karlos e Jhonatan Lima; Kauan Cristtyan e Ariel.

Técnico: Mairon César

Paysandu

Sandro; Alexandre, Cauã Libonnati, Iarley e Cauã; Renan, Matheus Souza e Henrique Salomoni; Willian Gabriel, Ângelo e Klayvert.

Técnico: Albertinho

Arbitragem

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)

Assistente 1: Douglas Almeida Costa (MG)

Assistente 2: Andressa Oliveira Pereira (MG)

Quarto árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)