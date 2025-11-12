Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal

Iury Costa

O Paysandu foi derrotado por 1 a 0 pelo América-MG, na tarde desta quarta-feira (12), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O gol da partida foi marcado pelo meia Júlio, ainda no primeiro tempo. Foi a primeira derrota do Paysandu na competição.

Com o resultado, o Papão precisará vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para garantir a classificação à semifinal da competição. Caso o time bicolor vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (19), às 16h, no Estádio Banpará Curuzu. O duelo terá transmissão ao vivo pela PapãoTV GingaBet, com imagens.

VEJA MAIS

image Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol
Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino

image Paysandu inicia a venda de ingressos para o último jogo da Série B em casa
Papão enfrenta o Amazonas-AM nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, pela 37ª rodada da competição

Ficha técnica

Copa do Brasil Sub-20 – Quartas de final (Jogo de ida)
Data: Quarta-feira, 12 de novembro de 2025
Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
Placar: América-MG 1 x 0 Paysandu
Gol: Júlio (América-MG)

América-MG

João Pedro; Baldissera, Luiz Felipe, Luis Henrique e Kaue Ricardo; Otavio, Julio Cesar (autor do gol), Karlos e Jhonatan Lima; Kauan Cristtyan e Ariel.
Técnico: Mairon César

Paysandu

Sandro; Alexandre, Cauã Libonnati, Iarley e Cauã; Renan, Matheus Souza e Henrique Salomoni; Willian Gabriel, Ângelo e Klayvert.
Técnico: Albertinho

Arbitragem

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)
Assistente 1: Douglas Almeida Costa (MG)
Assistente 2: Andressa Oliveira Pereira (MG)
Quarto árbitro: Ronei Cândido Alves (MG)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

copa do brasil sub-20

esportes

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

copa do brasil

Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal

12.11.25 18h00

Futebol

Paysandu tenta quebrar tabu incômodo contra o Amazonas em Belém

O Papão nunca venceu a Onça Pintada em Belém, enquanto os amazonenses jamais venceram

12.11.25 17h57

Futebol

Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol

Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino

12.11.25 12h21

Futebol

Paysandu sonda ex-jogador Robinho para o cargo de executivo de futebol

Clube bicolor está em processo de reformulação após o rebaixamento e atrás de nomes para assumir o departamento de futebol da equipe

12.11.25 11h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

LEÃO CURTIU

Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo

Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos

11.11.25 21h11

Futebol

UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí

O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona

11.11.25 17h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda