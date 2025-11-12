Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal Iury Costa 12.11.25 18h00 O Paysandu foi derrotado por 1 a 0 pelo América-MG, na tarde desta quarta-feira (12), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O gol da partida foi marcado pelo meia Júlio, ainda no primeiro tempo. Foi a primeira derrota do Paysandu na competição. Com o resultado, o Papão precisará vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para garantir a classificação à semifinal da competição. Caso o time bicolor vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (19), às 16h, no Estádio Banpará Curuzu. O duelo terá transmissão ao vivo pela PapãoTV GingaBet, com imagens. VEJA MAIS Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino Paysandu inicia a venda de ingressos para o último jogo da Série B em casa Papão enfrenta o Amazonas-AM nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, pela 37ª rodada da competição Ficha técnica Copa do Brasil Sub-20 – Quartas de final (Jogo de ida) Data: Quarta-feira, 12 de novembro de 2025 Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG) Placar: América-MG 1 x 0 Paysandu Gol: Júlio (América-MG) América-MG João Pedro; Baldissera, Luiz Felipe, Luis Henrique e Kaue Ricardo; Otavio, Julio Cesar (autor do gol), Karlos e Jhonatan Lima; Kauan Cristtyan e Ariel. Técnico: Mairon César Paysandu Sandro; Alexandre, Cauã Libonnati, Iarley e Cauã; Renan, Matheus Souza e Henrique Salomoni; Willian Gabriel, Ângelo e Klayvert. Técnico: Albertinho Arbitragem Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG) Assistente 1: Douglas Almeida Costa (MG) Assistente 2: Andressa Oliveira Pereira (MG) Quarto árbitro: Ronei Cândido Alves (MG) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu copa do brasil sub-20 esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 Futebol Paysandu tenta quebrar tabu incômodo contra o Amazonas em Belém O Papão nunca venceu a Onça Pintada em Belém, enquanto os amazonenses jamais venceram 12.11.25 17h57 Futebol Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino 12.11.25 12h21 Futebol Paysandu sonda ex-jogador Robinho para o cargo de executivo de futebol Clube bicolor está em processo de reformulação após o rebaixamento e atrás de nomes para assumir o departamento de futebol da equipe 12.11.25 11h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52