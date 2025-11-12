Paysandu inicia a venda de ingressos para o último jogo da Série B em casa Papão enfrenta o Amazonas-AM nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, pela 37ª rodada da competição O Liberal 12.11.25 10h35 A partida é válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente dois representantes do Norte (Matheus Vieira / Paysandu) O Paysandu iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Amazonas-AM, que ocorrerá nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida é válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente dois representantes do Norte — o Papão, já rebaixado, e a Onça, que luta contra a queda — na penúltima rodada da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Para o confronto, o time bicolor divulgou as novas condições de venda de ingressos, válidas por tempo limitado — até a próxima quinta-feira (13) ou enquanto durarem os bilhetes promocionais. Nesse período especial, a compra de mais de uma entrada para a arquibancada custará ao torcedor apenas R$ 20,00 por unidade. Para quem optar pelas cadeiras, o valor na compra múltipla será de R$ 50,00. VEJA MAIS Rebaixamento à Série C muda cenário e Paysandu poderá ter até 10 jogos a menos em 2026 Após encerrar 2025 com 60 partidas, clube projeta queda no número de jogos graças ao formato da Série C e às mudanças no calendário brasileiro Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona O preço individual para acessar a arquibancada na fase promocional é de R$ 30,00 por bilhete. Já para o setor de cadeiras, a aquisição de um único ingresso custa R$ 60,00, valor máximo deste lote inicial. No lote padrão, válido após o encerramento da promoção, a compra de mais de um ingresso sairá por R$ 30,00 (arquibancada) e R$ 60,00 (cadeiras). A entrada única nos mesmos setores terá um acréscimo de R$ 10,00, elevando o valor para R$ 40,00 na arquibancada e R$ 70,00 nas cadeiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu ingressos paysandu futebol serie b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 Futebol Paysandu tenta quebrar tabu incômodo contra o Amazonas em Belém O Papão nunca venceu a Onça Pintada em Belém, enquanto os amazonenses jamais venceram 12.11.25 17h57 Futebol Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino 12.11.25 12h21 Futebol Paysandu sonda ex-jogador Robinho para o cargo de executivo de futebol Clube bicolor está em processo de reformulação após o rebaixamento e atrás de nomes para assumir o departamento de futebol da equipe 12.11.25 11h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52