Paysandu inicia a venda de ingressos para o último jogo da Série B em casa

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Amazonas-AM, que ocorrerá nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida é válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente dois representantes do Norte — o Papão, já rebaixado, e a Onça, que luta contra a queda — na penúltima rodada da competição.

Para o confronto, o time bicolor divulgou as novas condições de venda de ingressos, válidas por tempo limitado — até a próxima quinta-feira (13) ou enquanto durarem os bilhetes promocionais. Nesse período especial, a compra de mais de uma entrada para a arquibancada custará ao torcedor apenas R$ 20,00 por unidade. Para quem optar pelas cadeiras, o valor na compra múltipla será de R$ 50,00.

O preço individual para acessar a arquibancada na fase promocional é de R$ 30,00 por bilhete. Já para o setor de cadeiras, a aquisição de um único ingresso custa R$ 60,00, valor máximo deste lote inicial.

No lote padrão, válido após o encerramento da promoção, a compra de mais de um ingresso sairá por R$ 30,00 (arquibancada) e R$ 60,00 (cadeiras). A entrada única nos mesmos setores terá um acréscimo de R$ 10,00, elevando o valor para R$ 40,00 na arquibancada e R$ 70,00 nas cadeiras.