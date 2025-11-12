Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu inicia a venda de ingressos para o último jogo da Série B em casa

Papão enfrenta o Amazonas-AM nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, pela 37ª rodada da competição

O Liberal
fonte

A partida é válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente dois representantes do Norte (Matheus Vieira / Paysandu)

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Amazonas-AM, que ocorrerá nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida é válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente dois representantes do Norte — o Papão, já rebaixado, e a Onça, que luta contra a queda — na penúltima rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Para o confronto, o time bicolor divulgou as novas condições de venda de ingressos, válidas por tempo limitado — até a próxima quinta-feira (13) ou enquanto durarem os bilhetes promocionais. Nesse período especial, a compra de mais de uma entrada para a arquibancada custará ao torcedor apenas R$ 20,00 por unidade. Para quem optar pelas cadeiras, o valor na compra múltipla será de R$ 50,00.

VEJA MAIS

image Rebaixamento à Série C muda cenário e Paysandu poderá ter até 10 jogos a menos em 2026
Após encerrar 2025 com 60 partidas, clube projeta queda no número de jogos graças ao formato da Série C e às mudanças no calendário brasileiro

image Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B
Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona

O preço individual para acessar a arquibancada na fase promocional é de R$ 30,00 por bilhete. Já para o setor de cadeiras, a aquisição de um único ingresso custa R$ 60,00, valor máximo deste lote inicial.

No lote padrão, válido após o encerramento da promoção, a compra de mais de um ingresso sairá por R$ 30,00 (arquibancada) e R$ 60,00 (cadeiras). A entrada única nos mesmos setores terá um acréscimo de R$ 10,00, elevando o valor para R$ 40,00 na arquibancada e R$ 70,00 nas cadeiras.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

ingressos paysandu

futebol

serie b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

copa do brasil

Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal

12.11.25 18h00

Futebol

Paysandu tenta quebrar tabu incômodo contra o Amazonas em Belém

O Papão nunca venceu a Onça Pintada em Belém, enquanto os amazonenses jamais venceram

12.11.25 17h57

Futebol

Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol

Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino

12.11.25 12h21

Futebol

Paysandu sonda ex-jogador Robinho para o cargo de executivo de futebol

Clube bicolor está em processo de reformulação após o rebaixamento e atrás de nomes para assumir o departamento de futebol da equipe

12.11.25 11h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

LEÃO CURTIU

Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo

Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos

11.11.25 21h11

Futebol

UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí

O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona

11.11.25 17h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda