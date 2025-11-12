Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol

Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino

Caio Maia
fonte

Marcelo Sant'ana é o novo executivo do Paysandu (Divulgação)

O Paysandu oficializou na quarta-feira (12) a contratação de Marcelo Sant’Ana como novo executivo de futebol. O profissional desembarcará em Belém nesta quinta-feira (13). Ele iniciará imediatamente os trabalhos no clube, focando no planejamento para a temporada de 2026.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Marcelo Sant’Ana, de 43 anos, definiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro como o principal objetivo coletivo da próxima temporada. "Já trabalhamos no projeto de formação do elenco, na busca de um treinador e de atletas que vão dividir conosco a missão de recolocar o Paysandu em um lugar de destaque novamente", declarou.

Experiência e títulos na carreira de Sant’Ana

O novo executivo bicolor expressou satisfação com o novo desafio. "Estou muito feliz, é mais um passo importante na minha carreira defender esse clube gigante da Amazônia", acrescentou.

Nascido em Salvador (BA), Marcelo Sant’Ana foi presidente do Bahia entre 2015 e 2017. Durante sua gestão, o clube passou por um processo de reestruturação. Conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, além de ter obtido o acesso à Série A do Brasileirão e sido vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20.

Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2024, no América-RN, Sant’Ana conquistou o título invicto de campeão potiguar.

Formação do executivo

Marcelo Sant’Ana possui formação acadêmica e profissional. Ele é graduado em Gestão de Futebol e possui a Licença B de Treinador de Futebol, ambos pela CBF Academy. Sua formação inclui ainda:

  • Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Esportiva, pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb);
  • MBA em Marketing e Branding, pela Universidade Salvador (Unifacs);
  • Comunicação / Periodismo, pela Universidad de Santiago de Compostela (Espanha);
  • Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Apresentação oficial de Marcelo Sant’Ana

Marcelo Sant’Ana será apresentado oficialmente à imprensa em uma entrevista coletiva. O evento ocorrerá na próxima segunda-feira (17), às 10h, no Estádio da Curuzu.

