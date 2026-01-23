Oscar e São Paulo esperam rescisão amigável; veja os termos em discussão

Oscar decidiu, ainda em dezembro, que não iria voltar a jogar. O meia de 34 anos, porém, ainda não tem definição sobre sua rescisão com o São Paulo. As partes negociam e esperam um desfecho amigável. Ele já está fora da folha salarial do clube.

O ponto em debate para a rescisão são os valores pendentes. O contrato do meia valia até o fim de 2027. Era esse o prazo do São Paulo para quitar o valor pela contratação. Oscar estava livre no mercado e receberia R$ 1,5 milhão pela assinatura do acordo (luvas e comissão).

Agora, clube e jogador negociam o quanto disso será pago e de que forma. A rescisão veio dois anos antes do fim do acordo. Isso seria justificativa para reduzir a quantia. Não há um prazo para que a rescisão tenha o martelo batido.

O jogador tomou a decisão de parar após um episódio de síncope vasovagal, que motivou uma internação para monitorar alterações cardíacas. Ele chegou a desmaiar durantes exames feitos no CT da Barra Funda.

Antes disso, Oscar já não entrava em campo desde julho. No dia 19 daquele mês, o meia sofreu fraturas em três vértebras lombares. Ele chegou a retomar os treinos junto dos companheiros, mas foi novamente afastado. Na época, o São Paulo informou uma lesão muscular na panturrilha. Posteriormente, foi oficializado que o jogador sofria com problemas cardíacos.

Oscar integrou a base são-paulina e chegou a ser integrado ao profissional, em 2008. Entretanto, o jogador, na época com 16 anos, protagonizou uma batalha judicial para deixar o clube. Ele alegava que havia sido coagido a emancipar-se para assinar um contrato profissional.

Com a liberação na Justiça, Oscar fechou com o Internacional em 2010. No ano seguinte, se tornou peça importante no time colorado.

Em março de 2012, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo emitiu uma decisão para o contrato do meia com o São Paulo fosse reativado. Isso impediu que ele pudesse jogar pelo Internacional.

A situação foi revertida por uma liminar do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A disputa foi, enfim, encerrada com o pagamento de R$ 15 milhões por parte dos gaúchos aos paulistas, em maio de 2012.

Em junho, o Internacional negociou Oscar com o Chelsea por 25 milhões de libras (R$ 79 milhões, na época). A transação se tornou, naquele momento, a venda mais cara do futebol brasileiro.

Nesta segunda passagem pelo São Paulo, Oscar entrou em campo em 21 jogos. Ele marcou dois gols e deu cinco assistências.