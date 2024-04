Paris 2024: a 100 dias das Olimpíadas, segurança e transporte ainda são motivos de preocupação

Faltam 100 dias para as Olimpíadas 2024, e Paris, sede da competição, está aos poucos mudando de “cara” para receber o evento. Com construções permanentes já prontas, e temporárias a todo vapor em pontos turísticos como a Torre Eiffel, praça La Concorde e Esplanada dos Inválidos, a principal preocupação do Comitê Olímpico agora são a segurança e o transporte das mais de 300 mil pessoas que devem passar pela cidade.

A questão não incomoda apenas os responsáveis pelo evento, mas também os parisienses, que terão que dividir os metrôs, principais meios de transporte na cidade, com os diversos turistas que estão chegando à capital francesa. Anúncios da Prefeitura estão espalhados por diversas estações das 14 linhas de metrô existentes na cidade, incentivando os parisienses a evitarem o transporte público durante as Olimpíadas ou mesmo trabalharem de casa.

Por conta do “caos” que deve tomar conta principalmente do transporte, muitos parisienses já declararam que preferem nem estar na cidade durante as Olimpíadas, ou que irão ver os jogos apenas pela televisão.

Sobre a questão, o presidente do comitê organizador Paris 2024, Tony Estanguet, fez um convite aos franceses em entrevista ao jornal Le Parisien, tentando levar otimismo para a população.

“Já estive nos Jogos uma dúzia de vezes, como atleta, espectador e membro do COI. Vi a magia que os Jogos trazem para as cidades onde são realizados. É um evento excepcional. Peço a todos que sejam curiosos, que tentem viver esse momento. Acho que é uma pena que as pessoas não queiram vivenciar o evento, embora eu respeite isso. Estou trabalhando duro para que as pessoas fiquem e aproveitem. Também não quero dar a impressão de que tudo será perfeito. Não é possível organizar os Jogos Olímpicos em uma cidade como Paris sem nenhum impacto, e é por isso que estamos explicando tudo o que estamos fazendo, o cronograma de montagem, o impacto no trânsito, para que vocês possam se organizar”, disse.

Segurança

A segurança é uma questão de preocupação não só do Comitê, mas do governo da França. O esquema de segurança para a abertura dos jogos, que será realizada à beira do Rio Sena no dia 26 de julho, é um dos maiores já previstos: cerca de 45 mil agentes de segurança do Estado estarão nas ruas, além de 2 mil agentes particulares que vão reforçar os perímetros estabelecidos pela Prefeitura de Polícia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou em entrevista ao canal de televisão BMFTV, que quer que os espectadores dos jogos vejam “a face mais bonita da França”, e espera “que a cerimônia seja o mais bem sucedida possível”.

Na mesma entrevista, Macron revelou que já existem outros planos para a abertura em caso de ameaça terrorista, e o Stade de France estaria preparado para receber a cerimônia, caso necessário.