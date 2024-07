Olimpíadas 2024: Rafael Macedo vence sul-coreano na repescagem e vai disputar o bronze em Paris

Após cair nas quartas de final diante do espanhol Tristani Mosakhilishvili, o brasileiro Rafael Macedo foi para a repescagem e venceu o sul-coreano Juyeop Han nesta quarta-feira (31). Com isso, o judoca vai disputar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris.

Rafael Macedo começou a luta bem, mais concentrado e calmo do que na luta anterior. Han foi o primeiro a dar o primeiro bote, no entanto, o brasileiro se defendeu bem. Sem muita ação dos dois lados, ambos os judocas levaram um shido (cartão amarelo) por falta de combate.

VEJA MAIS

Logo em seguida, Rafael conseguiu aplicar o waza-ari no sul-coreano e abriu 1 a 0 sobre o adversário. Mesmo na frente, o brasileiro seguiu firme em busca a conclusão do duelo. até que. no minuto final. o judoca conseguiu um ippon - pontuação máxima no judô - e fechou a luta.

No final, o placar da disputa terminou 11 a 0 para o brasileiro, que vai disputar a medalha de bronze. Agora, o Rafael ainda aguarda a definição da outra luta para conhecer o seu próximo adversário.

Trajetória

Na primeira rodada, Rafael superou o holandês Noel Vant End por conta de três punições. A luta foi para o golden score, no entanto, foi a mais fácil do brasileiro em Paris. Nas oitavas, Macedo venceu Alex Cret, da Romênia, com uma chave de braço após quase sete minutos de combate. Já nas quartas, o judoca caiu diante de Tristani Mosakhilishvili e foi para a repescagem.

Vale destacar que historicamente, o judô é uma modalidade de conquista muitas medalhas para o Brasil. Nesta edição, em Paris, o esporte já conseguiu duas: prata de William Silva e o bronze de Larissa Pimenta.