Olimpíadas de Paris: Ana Sátila faz o quinto melhor tempo e se classifica para a final na canoagem

A brasileira Ana Sátila está classificada para a final da canoagem slalom na categoria C1 (individual). A atleta passou pela semifinal com o quinto melhor tempo e vai em busca de medalha ainda nesta quarta-feira (31) nas Olimpíadas de Paris.

Sátila foi a 12ª atleta a descer. Ela iniciou a semifinal muito bem, com um tempo muito forte. No entanto, teve um toque no portão 21 e perdeu dois segundos. Apesar disso, a brasileira não acumulou grandes erros e terminou com o tempo de 109,88.

Assim, ela ficou momentaneamente na segunda colocação, mas, após todas as outras competidoras finalizarem a prova, a atleta do Time Brasil ficou em quinto.

Ana vai para a segunda final em Paris. Na categoria K1 da canoagem slalom, a brasileira conseguiu a quarta colocação, um resultado histórico para a modalidade no Brasil.

Na classificação geral, Gabriela Satkova, da República Tcheca, ficou em primeiro, com 105.55. Logo atrás veio a australiana Jessica Fox (106.08) e Monica Doria Vilarrubla, de Andorra, (106.53) fechou o top 3. A final da C1 está marcada para às 12h30 desta quarta-feira.

Classificação geral

Gabriela Satkova (República Tcheca) - 105.55 Jessica Fox (Austrália) - 106.08 Monica Doria Vilarrubla (Andorra) - 106.53 Eva Alina Hocevar (Eslovênia) - 109.22 Ana Sátila (Brasil) - 109.88 Mallory Franklin (Grã Bretanha) - 111.62 Elena Lilik (Alemanha) - 113.59 Viktoriia US (Ucrânia) - 114.26 Zuzana Pankova (Eslováquia) - 115.59 Miren Lazkano (Espanha) - 116.27 Alena Marx (Suíça) - 117.50 Evy Leibfarth (Estados Unidos) - 117.58 Marjorie Delassus (França) - 118.84 Viktoria Wolffhardt (Áustria) - 120.78 Juan Huang (China) - 121.64 Lena Teunissen (Holanda) - 122.82 Klaudia Zwolinska (Polônia) - 123.64 Marta Bertoncelli (Itália) - 170.28