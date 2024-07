Olimpíadas 2024: Após polêmica com rio Sena, triatlo é realizado e brasileiro consegue top 10

Após muitas dúvidas sobre a realização do triatlo em Paris por conta da qualidade da água do rio Sena, a prova masculina individual foi realizada na madrugada desta quarta-feira (31). Na disputa, o brasileiro Miguel Hidalgo conquistou o melhor resultado para o Brasil na modalidade em Olimpíadas. O triatleta ficou no top 10 da classificação.

Hidalgo não começou a prova bem e não figurou entre os primeiro na natação. Contudo, o brasileiro se recuperou e passou a ocupar as primeiras colocações na corrida, chegando em quinto. Contudo, na reta final, perdeu gás e terminou em 10º lugar.

O ouro ficou com britânico Alex Yee. O neozelandês Hayden Wilde terminou em segundo e o francês Leo Bergere conseguiu o bronze. O brasileiro Manoel Messias completou a prova na 45ª posição.

Esta é a primeira participação de Hidalgo em Olimpíadas. Apesar do resultado expressivo para o país, o atleta, que tem apenas 23 anos, ficou frustrado por não conseguir uma medalha, mas destacou que vai se preparar ainda mais para a próxima edição dos Jogos, que será em Los Angeles.

"Fiz o meu melhor, eu corro para ganhar e estou decepcionado com o meu resultado... Eu fiz tudo o que pude na minha preparação. Fiquei orgulhoso da minha performance. Antes da prova eu falei que independentemente de ganhar ou não, queria terminar no meu máximo. Foi o suficiente para ser o décimo. Tirei tudo do meu corpo hoje. Não tinha como diminuir um segundo. Sei que vou ganhar um dia. Espero que seja daqui a quatro anos", declarou o brasileiro após a disputa.

Queda prejudica brasileira

Na disputa feminina, que começou antes da masculina, a brasileira Vittoria Lopes conseguiu fazer uma boa primeira parte. Na natação, a atleta figurou entre as três primeiras colocadas. Com isso, ela seguiu com um bom ritmo no ciclismo e próxima das líderes.

No entanto, por conta da pista lisa, Vittoria caiu da bicicleta e teve sua prova prejudicada. A brasileira terminou a disputa apenas na 25ª colocação.

Vittoria Lopes fazia uma boa prova quando caiu. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Outras atletas também caíram durante o ciclismo e tiveram que abandonar a competição. O ouro ficou com francesa Cassandre Beugrand.

Polêmica da prova

Até a última terça-feira (30), quando a prova masculina deveria ter sido realizada, o triatlo ainda era dúvida por conta da qualidade do rio Sena. Depois de várias testagens, o local havia apresentado uma grande quantidade de bactérias, o que não era seguro para os atletas. Com isso, a disputa foi adiada e a organização chegou a cogitar transformar a competição em um duatlo, sem a natação.

No entanto, após novas testagem, a organização dos Jogos e World Triathlon (Federação Internacional de Triatlo) aprovaram a realização da prova. O rio passou por um processo de despoluição desde que Paris foi anunciada como sede das Olimpíadas, em 2017.

Foram quase R$ 7 bilhões gasto pelo governo francês. As chuvas recentemente na cidade acabaram prejudicando o processo, já que a água arrastou mais sujeira para o rio. Contudo, parece que agora, as disputas de maratona aquática e o revezamento de triatlo estão garantidas.