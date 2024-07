Olimpíadas 2024: No judô, Rafael Macedo perde para espanhol e vai para a repescagem em Paris

O brasileiro Rafael Macedo foi derrotado pelo espanhol Tristani Mosakhilishvili no judô na categoria até 90kg e não avançou para a semifinal da disputa nas Olimpíadas de Paris. Com isso, o judoca vai para a repescagem em busca do bronze.

Na repescagem, o brasileiro vai enfrentar o sul-coreano Juyeop Han. Ao todo, Rafael vai precisar mais duas lutas para conseguir a medalha de bronze.

Após vencer o romeno Alex Cret nas oitavais de final - luta que durou quase sete minutos e terminou com uma chave de braço do judoca do Brasil, o brasileiro voltou ao tatame para enfrentar o espanhol. Rafael buscou o combate e tentou pontuar várias vezes, no entanto, Tristani se defendeu bem.

No minuto final do duelo, Macedo tentou aplicar um golpe no espanhol, contudo, o movimento não foi bem executado e o adversário reverteu a posição e conseguiu um waza-ari. Sem tempo para reagir, o brasileiro foi eliminado.

Rafael Macedo venceu o Alex Cret, da Romênia, nas oitavas de final (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Na primeira rodada, Rafael venceu o holandês Noel Vant End por conta de três punições. A luta foi para o golden score, no entanto, foi a mais fácil do brasileiro em Paris.

O judoca retorna ao tatame por volta das 11h desta quarta-feira (31) para a repescagem. O judô brasileiro já tem duas medalhas nesta edição dos Jogos Olímpicos. No último domingo (28), William Silva conquistou a prata e Larissa Pimenta o bronze.