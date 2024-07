Judoca Willian Lima compartilha vídeo de seu filho segurando a medalha olímpica

O judoca Willian Lima, que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, compartilhou nas redes sociais um vídeo emocionante ao lado de seu filho, Dom, de apenas nove meses. Nas imagens, a criança aparece brincando com a medalha olímpica, uma promessa feita pelo atleta para seu filho.

A esposa de Willian também surge no vídeo, carregando Dom no colo, enquanto o bebê segura a medalha. A família fez as imagens em frente a torre Eiffel, um dos cartões postais da capital francesa.

Na legenda do vídeo, o atleta escreveu: "Um sonho realizado!". A postagem foi seguida de milhares de comentários elogiosos dos seguidores do judoca, que saudaram o atleta por sua atuação nas Olimpíadas.

"Que família linda”, destacou uma seguidora. “Cara, chorei e gritei por você. Para você levar a medalha para o seu filho. Cara esse guri nunca mais vai esquecer isso na vida dele. Muitas bênçãos para essa família linda”, comentou outro seguidor. “Que neném mais precioso! Parabéns família por essa vitória”, expressou uma usuária.

O judoca brasileiro de 24 anos foi um dos grandes destaques de sua categoria nos Jogos Olímpicos de Paris. Na semifinal, ele venceu o cazaque Gusman Kyrgyzbayev com um ippon, o golpe máximo do judô. Na final, Willian acabou perdendo para o japonês Hifumi Abe e ficou com a medalha de prata, sendo o primeiro pódio do Brasil nas Olimpíadas deste ano.