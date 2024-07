Olimpíadas 2024: agenda do Brasil do dia 31/7 terá vôlei masculino, futebol e final na ginástica

Nesta quarta (31/7), o Time Brasil terá uma agenda cheia nos Jogos Olímpicos de Paris, iniciando desde as 3h (horário de Brasília). As primeiras competições começam ainda na madrugada, com triatlo. Os brasileiros ainda disputarão final no ciclismo, canoagem, judô e ginástica no individual geral. Haverá também disputas classificatórias no vôlei masculino, futebol feminino e boxe.

Confira a agenda do Time Brasil na terça-feira (31/7):

Boxe

11h02: Oitavas de final (Masculino) - Jahmal Harvey (EUA) x Luiz Oliveira Bolinha (BRA)

17h08: Quartas de final (Feminino) - Chelsey Heijnen (HOL) x Bia Ferreira (BRA)

Canoagem Slalom

10h30: Semifinal (Feminino) - Ana Sátila

Ciclismo BMX

9h45: Final (Masculino) - Gustavo Bala Loka

Futebol Feminino

12h00: Brasil x Espanha - Primeira fase

Ginástica Artística

12h30: Final Individual Geral (Masculino) - Diogo Soares

Judô

5h50: Primeira rodada (até 90kg) - Rafael Macedo (BRA) x Noel van 't End (HOL)

Natação

16h07: Final 1500m livre (Feminino) - Beatriz Dizotti

Remo

4h54: Semifinal Skiff simples (Masculino) - Lucas Verthein

5h14: Semifinal Skiff simples (Feminino) - Beatriz Tavares

Triatlo

3h00: Final Individual (Feminino) - Djenyfer Arnold, Vittoria Lopes

5h45: Final Individual (Masculino) - Manoel Messias, Miguel Hidalgo

Vela

7h15: Feminino 49er Fx

9h03: Masculino IQFoil - Mateus Isaac

9h50: Masculino 49er

Vôlei Masculino

4h00: Brasil x Polônia

Vôlei de Praia

15h00: Masculino Primeira Fase - Evandro/Arthur Lanci (BRA) x Schachter/Dearing (CAN)