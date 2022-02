Olimpíadas de Inverno: veja os resultados da competição e quando será a próxima

As Olimpíadas de Inverno em Pequim 2022 chegaram ao fim neste domingo (20) e mostraram o forte potencial que o Brasil tem dentro do universo dos esportes de inverno. Com dois resultados inéditos, o país tem colocações importantes para a próxima competição que irá ocorrer em 2026.

No bobsled masculino, a equipe formada por Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna e Rafael Souza terminou em 20º, melhor colocação do país na modalidade. Já no skeleton, Nicole Silveira fez a estreia olímpica do Brasil no evento, chegando à final e ficando em 13º. Essa foi a melhor posição do Brasil em esportes no gelo na história dos Jogos Olímpicos. Só Isabel Clark foi além nas Olimpíadas, mas em um esporte de neve, com o 9° lugar em 2006, no snowboard.

O Brasil encerrou a participação nos Jogos Olímpicos sem nenhuma medalha.

Quando surgiram as Olimpíadas de Inverno?

Pequim, na China, sediou a 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, mas a competição percorreu um longo caminho até se firmar como o evento que conhecemos. A princípio chamados de Semana de Esportes de Inverno, os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno foram realizados na cidade alpina francesa de Chamonix, em 1924, com apenas 16 modalidades e 250 atletas de 16 países competindo.

Apenas dois anos depois, o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu dar o estatuto de Jogos Olímpicos à competição.

Onde será a próxima Olimpíada de Inverno?

Os XXV Jogos Olímpicos de Inverno, também conhecidos por Milão-Cortina 2026, serão realizados na Itália, nas cidades de Milão e de Cortina d'Ampezzo, ambas no nordeste do país. Será a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos em que duas cidades oficialmente serão as sedes do evento.

