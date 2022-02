Atleta brasileira conquista melhor posição em esportes no gelo na história dos Jogos

A atleta Nicole Silveira se classificou para a final da modalidade de Skeleton nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, na China, na manhã deste sábado (12). Primeira atleta do Brasil a participar da modalidade nos jogos olímpicos, ela garantiu, na final, o 13º lugar, com um tempo de 4:10:48 após a última descida nos Jogos Olímpicos de Inverno. Essa é a melhor posição do Brasil em esportes no gelo na história. Em Olimpíadas de Inverno de forma geral, apenas Isabel Clark foi além, mas em um esporte de neve, com o 9º lugar em 2006 no snowboard.

O primeiro lugar do pódio ficou com a alemã Hannah Neise, com 4:07:62. O segundo lugar ficou com a Austrália, com a atleta Jaclyn Narracott, com 4:08:24. Já a terceira posição foi de Kimberley Bos, da Holanda, com 4:08:46.