Olimpíadas de Inverno: Esqui Alpino terá disputa de medalha nesta quinta-feira (17/02)

Nesta quinta-feira (17) ocorre a final do Esqui Alpino feminino nas Olimpíadas de Inverno, a partir das 3h.

Quem são os destaques do Esqui Alpino?

Mikaela Shiffrin (USA): A norte-americana é bicampeã Olímpica, ganhou quatro medalhas no Campeonato Mundial de 2021 (incluindo ouro no combinado alpino). No seu currículo no esporte inclui três campeonatos gerais da Copa do Mundo, quatro campeonatos mundiais no slalom e ser a única esquiadora da história com vitórias em todas as seis disciplinas da Copa do Mundo de Esqui Alpino FIS.

Ester Ledecká (CZE): Conquistou o ouro no slalom gigante paralelo no snowboarding em 2018, terminou em quarto lugar no evento no Campeonato Mundial de 2021.

Michelle Gisin (SUI): Conquistou a medalha de ouro no evento combinado em PyeongChang, parece estar em ótima forma depois de terminar em terceiro no Campeonato Mundial.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)