Olimpíadas de Inverno: Curling terá disputa de semifinal nesta quinta-feira (17/02)

Considerado o esporte "queridinho" das Olimpíadas de Inverno, o Curling é uma das modalidades coletivas mais antigas da humanidade. A modalidade que conta com chaleiras e vassouras, possui o apelido carinhoso de "xadrez do gelo".

Nesta quinta-feira (17) ocorre a 12ª rodada da fase de classificação de equipes femininas. Serão quatro partidas, todas começando às 3h05:

Dinamarca x Canadá

Japão x Suíça

Atletas da Rússia x Grã-Bretanha

Correia do Sul x Suécia

Além das semifinais masculinas, que ocorrem a partir das 9h05.

Quem são os favoritos no curling?

A equipe do Canadá é tradicional neste esporte e será representada por equipes com capitães que já conquistaram medalhas olímpicas: Brad Gushue (Torino-2006) e Jennifer Jones (Sochi-2014). País mais vitorioso historicamente, o Canadá foi ao pódio com o ouro nas duplas mistas, há quatro anos.

Atuais campeões olímpicos, os Estados Unidos regressam à pista com os experientes membros do Team Shuster. Os jogadores de Minnesota foram heróis em 2018 vencendo o ouro.

Outra nação com campeões mundiais é a Suécia, a equipe vem liderada por Niklas Edin (pentacampeão mundial e atual tricampeão consecutivo). Além das campeãs olímpicas lideradas por Anna Hasselborg.

Já a Grã-Bretanha vem liderada por Bruce Mouat, que irá competir tanto na modalidade masculina como em duplas mistas. Bruce participou das finais em ambas as categorias no Campeonato Mundial em 2021, sendo ouro em dupla mistas e prata no masculino. Já pelo lado feminino, Eve Muirhead será a principal referência britânica.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)