As Olimpíadas de Inverno 2022 estão prestes a começar e vários brasileiros garantiram presença na competição. Na próxima sexta-feira (04/02), às 8h da manhã, começa mais um grande desafio para os atletas que vão defender a camisa verde e amarela. Se você quer ficar por dentro de todos os jogos e da programação completa, veja onde assistir às Olimpíadas de Inverno 2022.

VEJA MAIS

Onde assistir as Olimpíadas de Inverno?

Toda a programação das Olimpíadas de Inverno será transmitida, em Tv aberta, pela Rede Globo e, em canal fechado, SporTV.

A TV Globo vai transmitir as disputas para todo o Brasil sempre nas madrugadas, depois do Jornal da Globo, após a meia noite no horário de Brasília.

Para os jogos com a presença de atletas brasileiros, a emissora irá passar alguns momentos ao vivo durante a programação tanto pela manhã como à noite e madrugada.

Pode assistir às Olimpíadas de Inverno pelo GloboPlay?

Uma grande novidade desta edição das Olimpíadas de Inverno em Pequim 2022 é que os jogos também serão transmitidos na plataforma de streaming GloboPlay. Porém, apenas os assinantes terão acesso ao conteúdo.

Para adquirir o aplicativo, a assinatura é feita pelo valor de R$19,90 anual, ou planos de até R$42,90 e R$84,90, dependendo do desejo do interessado.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)