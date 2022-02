Olimpíadas de Inverno: disputa em duplas mistas da participação artística ocorre nesta sexta-feira

Uma das modalidades mais populares das Olimpíadas de Inverno, a patinação artística envolve dança, música e movimentos únicos na apresentação. Na manhã desta sexta-feira (18), às 7h30, ocorre a disputa de duplas mistas no programa curto.

Quem são os destaques na patinação artística?

Karina Safina e Luka Berulava (GEO)

Karina é a medalhista de bronze do Troféu CS Nebelhorn de 2021 e terminou em quarto lugar no Campeonato Europeu de 2022. Já Luka é o medalhista de bronze do Troféu CS Nebelhorn de 2021 e terminou em quarto lugar no Campeonato Europeu de 2022.

Alexa Knierim e Brandon Frazier (EUA)

Alexa é uma patinadora americana. Com seu parceiro de patinação, Frazier, ela é a campeã nacional dos EUA em 2021 e a campeã do skate América em 2020. Já Brandon, é o Campeão Nacional dos EUA em 2021 e o Campeão do Skate America em 2020.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)