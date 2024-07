Olimpíadas 2024: seleção brasileira de handebol sofre derrota contra húngaras em último minuto

A seleção brasileira feminina de handebol tomou um banho de água fria neste domingo (28/7), na segunda rodada da Olimpíada de Paris. Depois de derrotar a Espanha, o time fez jogo duro contra a Hungria e conseguiu ficar a frente durante toda partida, mas sofreu a derrota por 25 a 24 no último minuto.

A seleção húngara de handebol é uma pedreira, mesmo tendo perdido na estreia, para a França. A equipe tem seis participações em Olimpíadas e já conquistou uma prata, em Sidney-2000. Além disso, tem dois bronzes: Montreal-1976 e Atlanta-1996 e um título mundial em 1965.

A partida teve equilíbrio no começo, com o placar tendo, no máximo, dois gols de diferença. As húngaras tiveram bons chutes, quase sempre em direção ao gol, mas a goleira Gabi Moreschi, sensação da estreia contra a Espanha, conseguiu conter o ataque das adversárias. O grande problema desta segunda rodada foram as chances desperdiçadas no ataque.

As pontas brasileiras tinham liberdade para finalizar, mas estavam sem precisão no começo do jogo. O problema foi apontado em tempo pedido pela comissão técnica. O time absorveu as orientações e passou a aproveitar melhor os ataques, chegando a abrir três gols de diferença.

A primeira etapa acabou 15 a 12 para o Brasil. A vantagem, entretanto, não dava conforto. No começo do segundo tempo, as húngaras já descontaram. A resposta brasileira veio rápido. O time ampliou ainda mais e chegou 18 a 14, ainda que logo a Hungria tenha marcado 18 a 15. Na defesa, Gabi Moreschi continuou demonstrando serviço.

Adriana Cardoso assustou torcedores e comissão técnica quando teve que sair após um choque. Ela ficou um tempo fora, mas conseguiu retornar à quadra e não deve ser desfalque nos próximos compromissos.

Um momento chave do jogo foi quando Giulia Guarieiro sofreu punição, ficando dois minutos fora, aos 42 minutos de partida. A Hungria, que também tinha seis atletas, conseguiu buscar um gol com Petra Simon, de apenas 19 anos. A garota mostrou gosto e voltou a marcar, diminuindo a vantagem para 19 a 17.

O alívio veio quando a punição brasileira acabou. Mariane Fernandes logo reanimou as brasileiras com o vigésimo gol. A Hugria parecia complicar e chegou a encostar no placar (20 a 19), mas Mariane novamente mostrou ímpeto em abrir espaço na defesa adversária e aumentar a vantagem novamente, com mais dois gols.

Faltando dez minutos para o fim do jogo, o placar voltou a ficar apertado, com 23 a 22 para o Brasil. As Leoas ainda perderam um tiro de sete metros e viram a Hungria empatar. A pontaria voltou a falhar, como no começo do jogo.

No minuto final, com 24 a 24 no placar, Petra Simon fez o gol derradeiro, confirmando a primeira derrota brasileira.

Com o resultado, o Brasil ainda lidera o Grupo B, mas pode perder a posição a depender dos outros jogos da rodada. As brasileiras voltam à quadra na terça-feira (30/7), às 14h, contra a França. Já a Hungria encara Angola, também na terça-feira, mas às 11h.