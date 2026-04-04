Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 04.04.26 7h00 Freiburg e Bayern de Munique jogarão pela Bundesliga às 10h30 (X/ @FCBayern) Os jogos de hoje, neste sábado (04/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais. Às 18h30, o São Paulo enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. Já às 21h, o Vasco jogará contra o Botafogo pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Hoffenheim x Mainz - 10h30 - OneFootball Leverkusen x Wolfsburg - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Freiburg x Bayern de Munique - 10h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Werder Bremen x Leipzig - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Hamburg x Augsburg - 10h30 - OneFootball Borussia Mönchengladbach x Heidenheim - 10h30 - OneFootball Stuttgart x Borussia Dortmund - 13h30 - CazéTV e OneFootball Campeonato Brasileiro São Paulo x Cruzeiro - 18h30 - Premiere Coritiba x Fluminense - 20h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Vasco x Botafogo - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Fortaleza x Juventude - 16h - RedeTV!, ESPN, SportyNet, Youtube (SportyNet Brasil) e Disney+ Náutico x Ponte Preta - 18h - Premiere, SporTV e GeTV Cuiabá x Ceará - 18h - Disney+ Vila Nova x Atlético-GO - 20h - ESPN, XSports, SportyNet, Youtube (SportyNet Brasil) e Disney+ Londrina x Sport Recife - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Real Sociedad x Levante - 09h - ESPN 2 e Disney+ Mallorca x Real Madrid - 11h15 - ESPN e Disney+ Betis x Espanyol - 13h30 - Disney+ Atlético Madrid x Barcelona - 16h - Disney+ Campeonato Italiano Sassuolo x Cagliari - 10h - Disney+ Verona x Fiorentina - 13h - ESPN 4 e Disney+ Lazio x Parma - 15h45 - XSports e Disney+ Campeonato Saudita Al Ahli x Dhamk - 13h15 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Neom x Al Feiha - 13h30 - Sem informações Al Hilal x Al Taawon - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT) Copa da Inglaterra Manchester City x Liverpool - 08h45 - ESPN e Disney+ Chelsea x Port Vale - 13h15 - ESPN e Disney+ Southampton x Arsenal - 16h - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de City e Liverpool; veja o horário O jogo entre Manchester City x Liverpool terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 08h45. Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Taawon; veja o horário O jogo entre Al Hilal x Al Taawon terá transmissão ao vivo pela Band, SporTV e Canal GOAT, no Youtube, às 15h. Onde assistir ao jogo de Atlético de Madrid e Barcelona; veja o horário O jogo entre Atlético Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de São Paulo e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre São Paulo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 20h30 - Coritiba x Fluminense - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 15h - Al Hilal x Al Taawon - Campeonato Saudita Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 13h15 - Al Ahli x Dhamk - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 08h45 - Manchester City x Liverpool - Copa da Inglaterra 09h - Real Sociedad x Levante - La Liga 11h15 - Mallorca x Real Madrid - La Liga 13h - Verona x Fiorentina - Campeonato Italiano 13h15 - Chelsea x Port Vale - Copa da Inglaterra 16h - Southampton x Arsenal - Copa da Inglaterra 16h - Fortaleza x Juventude - Série B do Brasileirão 20h - Vila Nova x Atlético-GO - Série B do Brasileirão SporTV 10h30 - Freiburg x Bayern de Munique - Bundesliga 15h - Al Hilal x Al Taawon - Campeonato Saudita 18h - Náutico x Ponte Preta - Série B do Brasileirão 21h - Vasco x Botafogo - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 08h45 - Manchester City x Liverpool - Copa da Inglaterra 09h - Real Sociedad x Levante - La Liga 10h - Sassuolo x Cagliari - Campeonato Italiano 11h15 - Mallorca x Real Madrid - La Liga 13h - Verona x Fiorentina - Campeonato Italiano 13h15 - Chelsea x Port Vale - Copa da Inglaterra 13h30 - Betis x Espanyol - La Liga 15h45 - Lazio x Parma - Campeonato Italiano 16h - Atlético Madrid x Barcelona - La Liga 16h - Southampton x Arsenal - Copa da Inglaterra 16h - Fortaleza x Juventude - Série B do Brasileirão 18h - Cuiabá x Ceará - Série B do Brasileirão 20h - Vila Nova x Atlético-GO - Série B do Brasileirão 20h30 - Londrina x Sport Recife - Série B do Brasileirão Premiere 18h - Náutico x Ponte Preta - Série B do Brasileirão 18h30 - São Paulo x Cruzeiro - Brasileirão 20h30 - Coritiba x Fluminense - Brasileirão 21h - Vasco x Botafogo - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 10h30 - Hoffenheim x Mainz - Bundesliga 10h30 - Leverkusen x Wolfsburg - Bundesliga 10h30 - Freiburg x Bayern de Munique - Bundesliga 10h30 - Werder Bremen x Leipzig - Bundesliga 10h30 - Hamburg x Augsburg - Bundesliga 10h30 - Borussia Mönchengladbach x Heidenheim - Bundesliga 13h30 - Stuttgart x Borussia Dortmund - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet 16h - Fortaleza x Juventude - Série B do Brasileirão 20h - Vila Nova x Atlético-GO - Série B do Brasileirão ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37