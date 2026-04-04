O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Freiburg e Bayern de Munique jogarão pela Bundesliga às 10h30 (X/ @FCBayern)

Os jogos de hoje, neste sábado (04/04), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato BrasileiroCopa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga outras competições internacionais.

Às 18h30, o São Paulo enfrentará o Cruzeiro pelo Brasileirão. Já às 21h, o Vasco jogará contra o Botafogo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Hoffenheim x Mainz - 10h30 - OneFootball
  2. Leverkusen x Wolfsburg - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Freiburg x Bayern de Munique - 10h30 - SporTV, XSports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  4. Werder Bremen x Leipzig - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  5. Hamburg x Augsburg - 10h30 - OneFootball
  6. Borussia Mönchengladbach x Heidenheim - 10h30 - OneFootball
  7. Stuttgart x Borussia Dortmund - 13h30 - CazéTV e OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. São Paulo x Cruzeiro - 18h30 - Premiere
  2. Coritiba x Fluminense - 20h30 - TV Record, CazéTV e Premiere
  3. Vasco x Botafogo - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Fortaleza x Juventude - 16h - RedeTV!, ESPN, SportyNet, Youtube (SportyNet Brasil) e Disney+
  2. Náutico x Ponte Preta - 18h - Premiere, SporTV e GeTV
  3. Cuiabá x Ceará - 18h - Disney+
  4. Vila Nova x Atlético-GO - 20h - ESPN, XSports, SportyNet, Youtube (SportyNet Brasil) e Disney+
  5. Londrina x Sport Recife - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Sociedad x Levante - 09h - ESPN 2 e Disney+
  2. Mallorca x Real Madrid - 11h15 - ESPN e Disney+
  3. Betis x Espanyol - 13h30 - Disney+
  4. Atlético Madrid x Barcelona - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Sassuolo x Cagliari - 10h - Disney+
  2. Verona x Fiorentina - 13h - ESPN 4 e Disney+
  3. Lazio x Parma - 15h45 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Ahli x Dhamk - 13h15 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Neom x Al Feiha - 13h30 - Sem informações
  3. Al Hilal x Al Taawon - 15h - Band, SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Copa da Inglaterra

  1. Manchester City x Liverpool - 08h45 - ESPN e Disney+
  2. Chelsea x Port Vale - 13h15 - ESPN e Disney+
  3. Southampton x Arsenal - 16h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de City e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Manchester City x Liverpool terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 08h45.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Taawon; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Taawon terá transmissão ao vivo pela Band, SporTV e Canal GOAT, no Youtube, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Atlético de Madrid e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Atlético Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 20h30 - Coritiba x Fluminense - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 15h - Al Hilal x Al Taawon - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 13h15 - Al Ahli x Dhamk - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 08h45 - Manchester City x Liverpool - Copa da Inglaterra
  2. 09h - Real Sociedad x Levante - La Liga
  3. 11h15 - Mallorca x Real Madrid - La Liga
  4. 13h - Verona x Fiorentina - Campeonato Italiano
  5. 13h15 - Chelsea x Port Vale - Copa da Inglaterra
  6. 16h - Southampton x Arsenal - Copa da Inglaterra
  7. 16h - Fortaleza x Juventude - Série B do Brasileirão
  8. 20h - Vila Nova x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 10h30 - Freiburg x Bayern de Munique - Bundesliga
  2. 15h - Al Hilal x Al Taawon - Campeonato Saudita
  3. 18h - Náutico x Ponte Preta - Série B do Brasileirão
  4. 21h - Vasco x Botafogo - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 08h45 - Manchester City x Liverpool - Copa da Inglaterra
  2. 09h - Real Sociedad x Levante - La Liga
  3. 10h - Sassuolo x Cagliari - Campeonato Italiano
  4. 11h15 - Mallorca x Real Madrid - La Liga
  5. 13h - Verona x Fiorentina - Campeonato Italiano
  6. 13h15 - Chelsea x Port Vale - Copa da Inglaterra
  7. 13h30 - Betis x Espanyol - La Liga
  8. 15h45 - Lazio x Parma - Campeonato Italiano
  9. 16h - Atlético Madrid x Barcelona - La Liga
  10. 16h - Southampton x Arsenal - Copa da Inglaterra
  11. 16h - Fortaleza x Juventude - Série B do Brasileirão
  12. 18h - Cuiabá x Ceará - Série B do Brasileirão
  13. 20h - Vila Nova x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
  14. 20h30 - Londrina x Sport Recife - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 18h - Náutico x Ponte Preta - Série B do Brasileirão
  2. 18h30 - São Paulo x Cruzeiro - Brasileirão
  3. 20h30 - Coritiba x Fluminense - Brasileirão
  4. 21h - Vasco x Botafogo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Hoffenheim x Mainz - Bundesliga
  2. 10h30 - Leverkusen x Wolfsburg - Bundesliga
  3. 10h30 - Freiburg x Bayern de Munique - Bundesliga
  4. 10h30 - Werder Bremen x Leipzig - Bundesliga
  5. 10h30 - Hamburg x Augsburg - Bundesliga
  6. 10h30 - Borussia Mönchengladbach x Heidenheim - Bundesliga
  7. 13h30 - Stuttgart x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

  1. 16h - Fortaleza x Juventude - Série B do Brasileirão
  2. 20h - Vila Nova x Atlético-GO - Série B do Brasileirão
