Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Brasileirão

Palmeiras x Grêmio disputam hoje, quinta-feira (02/04), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV, TV Globo e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 17 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Grêmio acumula um total de 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe vem de uma sequência de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota pela competição.

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Palmeiras x Grêmio: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Allan; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Nardoni (Arthur), Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data/Horário: 02 de abril de 2026, 21h30