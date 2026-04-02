Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/04) pelo Brasileirão Palmeiras e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.04.26 20h30 O Palmeiras soma 8 pontos a mais que o Grêmio no Campeonato Brasileiro (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Palmeiras x Grêmio disputam hoje, quinta-feira (02/04), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Grêmio ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV, TV Globo e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras lidera o Brasileirão com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 17 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio acumula um total de 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe vem de uma sequência de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota pela competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Palmeiras x Grêmio: prováveis escalações Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Allan; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Nardoni (Arthur), Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Grêmio Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP) Data/Horário: 02 de abril de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras grêmio jogos de hoje campeonato brasileiro Brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37