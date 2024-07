Olimpíadas 2024: agenda do dia 28/07 terá futebol feminino, skate street e ginástica; confira

As Olimpíadas de Paris chegam ao quarto dia de competições neste domingo (28). Handebol feminino e futebol feminino são os destaques. Neste domingo também teremos a estreia de Rayssa Leal com fortes chances de subir ao pódio no skate street feminino. A programação do dia também destaca a estreia da ginástica artística feminina e a participação dos brasileiros no boxe.

Confira a programação completa do dia das provas dos Jogos Olímpicos 2024:

Skate Street

O Skate Street começa logo cedo às 7h (horário de Brasília). A final valendo medalha de ouro começa um pouco mais tarde no mesmo dia, a partir de 12h.

Handebol feminino

04h00 – Brasil x Hungria

06h00 – Coreia do Sul x Eslovênia

09h00 – Suécia x Alemanha

11h00 – Dinamarca x Noruega

14h00 – Angola x Espanha

16h00 – França x Países Baixos

Futebol feminino

12h00 – Brasil x Japão

12h00 – Nova Zelândia x Colômbia

14h00 – Espanha x Nigéria

14h00 – Austrália x Zâmbia

16h00 – França x Canadá

16h00 – Estados Unidos x Alemanha

Outros esportes

04h00 – Itália x República Dominicana no Vôlei feminino

06h00 – Carol/Bárbara (BRA) x Akiko/Ishii (JPN) no Vôlei de praia

07h00 – Skate Street Classificatórias

08h00 – Polônia x Japão no Vôlei feminino

11h00 – Austrália x África do Sul no Rugby Sevens

12h00 – França x Sérvia no Vôlei masculino

14h00 – Surfe (repescagem)

17h00 – Offiong Edem (NIG) x Bruna Takahashi (BRA) no Tênis de Mesa