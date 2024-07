Olimpíadas 2024: agenda do dia 27/07 terá natação, vôlei e ginástica; confira

As Olimpíadas de Paris chegam ao terceiro dia de provas neste sábado (27/07), com destaque para as competições de vôlei masculino, futebol masculino e surfe.

No primeiro dia oficial de competições, o Brasil estará presente em 16 modalidades, com grandes expectativas de pódio na natação, esgrima e skate. Os atletas brasileiros têm a chance de abrir o quadro de medalhas e iniciar uma jornada promissora nos Jogos.

Entre os destaques, estão Guilherme Costa, Nathalie Mollhausen, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler, que competem buscando garantir as primeiras medalhas para o Brasil.

Confira a agenda de jogos das Olimpíadas deste sábado (27/07):

4h - Handebol masculino: Espanha x Eslovênia

4h - Vôlei maculino: Japão x Espanha

5h - Judô feminino: 48kg

5h - Judô masculino: 60kg

6h - Basquete masculino: Austrália x Espanha

6h - Ginástica artística masculino

6h - Natação feminino

6h30 - Natação masculino

7h - Skate street masculino

7h - Tênis: masculino e feminino

7h15 - Natação revezamento feminino

7h15 - Natação revezamento masculino

8h - Vôlei masculino: Itália x Brasil

9h - Basquete masculino: Alemanha x Japão

10 - Futebol masculino: Argentina x Iraque

10 - Tênis de mesa: masculino e feminino

10h30 - Boxe feminino: 54kg

10h30: Ginástica artística masculina

11h18 - Boxe feminino: 60kg

12h: Skate street masculino: finais

12h06: Boxe masculino: 63,5kg

14h: Handebol masculino: Alemanha x Suécia

14h - Surfe masculino

14h - Tênis masculino em duplas: Argentina x Espanha

14h - Tênis masculino em duplas: Japão x Alemanha

15h - Tênis de mesa: masculino e feminino

15h40 - Natação masculino e feminino

16h - Futebol masculino: França x Guiné

16h - Basquete masculino: Grécia x Canadá

18h46 - Surfe feminino