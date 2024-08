Olimpíadas 2024: Brasil avança no boxe e tênis de mesa, mas perde no judô e vôlei; confira

A quarta-feira das Olimpíadas de Paris foi marcada por um fati atípico no judô. Rafael Macedo perdeu a disputa pelo bronze na categoria até 90 kg em uma decisão classificada como "indeterminada" na súmula oficial. Nos campos de futebol, a seleção feminina foi derrotada por 2 a 0 pela Espanha, mas ainda garantiu vaga nas quartas de final. No vôlei, a seleção masculina também sofreu uma derrota, perdendo por 3 sets a 2 para a Polônia.

As boas notícias vieram do tênis de mesa e do boxe. Hugo Calderano avançou para as quartas de final do torneio masculino, enquanto Bia Ferreira garantiu pelo menos o bronze ao avançar para a semifinal na categoria até 60 kg. Ainda nesta quarta-feira, Ana Sátila alcançou o melhor resultado da história do país na canoagem slalom, terminando em quinto lugar na prova do K1.

VEJA MAIS



Confira o resumo do dia dos brasileiros nas Olimpíadas.

Judô: Rafael Macedo perdeu a disputa do bronze para Maxime-Gael Ngayap Hambou, da França, na categoria até 90 kg;

(REUTERS/Kim Kyung-Hoon) (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Vôlei: O Brasil sofreu uma derrota apertada para a Polônia, perdendo por 3 sets a 2 em duelo pela segunda rodada do Grupo B.

(REUTERS/Annegret Hilse) (REUTERS/Annegret Hilse)

Vôlei de Praia: A dupla Evandro e Arthur garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer os canadenses Schachter e Dearing por 2 a 0.

(REUTERSLouisa Gouliamaki) (REUTERSLouisa Gouliamaki)

Canoagem Slalom: Ana Sátila terminou a disputa do C-1 na quinta colocação.

(REUTERS/Molly Darlington) (REUTERS/Molly Darlington)

Natação: Beatriz Dizotti concluiu a final dos 1.500 m em sétimo lugar.

(Satiro SodréCBDA) (Satiro SodréCBDA)

Ginástica Artística: Diogo Soares ficou em 23º lugar na final do individual geral.

(REUTERS/Peter Cziborra) (REUTERS/Peter Cziborra)

Tênis de Mesa: Hugo Calderano avançou para as quartas de final ao derrotar Alex Lebrun, da França, por 4 a 1.

(REUTERS/Isabel Infantes) (REUTERS/Isabel Infantes)

Ciclismo BMX: Gustavo Bala Loka terminou a final na sexta colocação, sem conquistar medalha.

(REUTERS/Esa Alexander) (REUTERS/Esa Alexander)

Tênis: Bia Haddad e Luisa Stefani foram eliminadas nas duplas após perderem para as britânicas Boulter e Watson.

(REUTERS/Phil Noble) (REUTERS/Phil Noble)

Triatlo: Entre as mulheres, Djenyfer Arnold finalizou a prova na 20ª colocação, enquanto Vittoria Lopes terminou em 25º. No masculino, Miguel Hidalgo completou as provas em 10º, e Manoel Messias ficou em 45º.

Vitória Lopes, do triatlo individual feminino. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel) Vitória Lopes, do triatlo individual feminino. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Vela: Martine Grael e Kahena Kunze avançaram para a medal race na classe 49er FX, mas sem chances de medalha. No skiff masculino, Marco Grael e Gabriel Simões terminaram na 19ª colocação, ficando fora da medal race.

(REUTERS/Andrew Boyers) (REUTERS/Andrew Boyers)

Boxe: Beatriz Ferreira garantiu pelo menos o bronze ao vencer Chelsey Heijnen, da Holanda, por unanimidade e avançar à semifinal. Luiz Oliveira perdeu para Jahmal Harvey, dos Estados Unidos, em decisão dividida na categoria até 57 kg.

(REUTERS/Piroschka Van De Wouw) (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Remo: Lucas Verthein venceu sua bateria e disputará posições entre o 13º e o 18º no single skiff. Beatriz Tavares terminou em terceiro e também disputará a final C no feminino.

(REUTERS/Molly Darlington) (REUTERS/Molly Darlington)