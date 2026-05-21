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Treinador relembra experiência na Corrida do Sal e dá dicas para quem quer estrear na competição

Murilo Nogueira destaca desafios da prova e compartilha orientações para quem quer estrear em 2026

Fabyo Cruz
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Murilo Nogueira participou de edições entre 2014 e 2019 da Corrida do Sal (Foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

O retorno da Corrida do Sal ao calendário esportivo paraense, marcado para o dia 25 de julho de 2026, em Salinópolis, também reacende memórias de quem já viveu a experiência da prova. Treinador, Murilo Nogueira participou de edições entre 2014 e 2019 e, além de relembrar a trajetória no evento, compartilha orientações para quem pretende estrear na competição.

“Essa corrida realmente marca. Foi uma das minhas primeiras, e todo ano a gente levava os alunos com estrutura. Não era só correr, era viver o final de semana com os alunos e a família”, afirma.

Após sete anos sem ser realizada, a prova retorna com percursos de 3 e 7 quilômetros ao longo da orla de Salinópolis, com expectativa de reunir cerca de 3 mil participantes.

Percurso desafiador

Para Murilo, que é professor e fundador de uma assessoria esportiva em Belém, a Corrida do Sal tem características próprias que a tornam mais exigente do que outras provas de rua. “É uma corrida com uma característica diferente, por conta da temperatura, do sol e das subidas. É um percurso desafiador, então o atleta precisa de um treino bem direcionado, seja de velocidade ou de força”, explica.

image De acordo com o treinador, a Corrida do Sal tem características próprias que a tornam mais exigente do que outras provas de rua (Foto: Reprodução/Arquivo pessoal)

A experiência acumulada ao longo dos anos também reforça essa percepção. “Você passa ali uns dois meses treinando diariamente, e quando chega o dia da prova, vira um momento marcante. É o objetivo alcançado, você lembra de tudo que passou até ali. Cada prova é uma experiência diferente”, diz.

Preparação para iniciantes

Mesmo para quem nunca participou de uma corrida de rua, o treinador avalia que ainda há tempo para se preparar visando a edição deste ano. “Sempre é importante dar o primeiro passo, independente do objetivo. Ainda dá tempo de se adaptar. Começa alternando caminhada e corrida, aos poucos vai diminuindo a caminhada até conseguir correr os primeiros cinco quilômetros”, orienta.

Ele também chama atenção para a diferença entre treinar na esteira e na rua. “Na rua você faz mais força, tem subida, o esforço é maior. Mas o ideal é começar na esteira para ganhar confiança e depois ir para a rua. Não precisa ter medo, é muito interessante encarar esse processo”, completa.

Corrida e experiência

Além do desafio esportivo, Murilo destaca o caráter turístico da prova, realizada em pleno período de férias em Salinópolis. “Você passa o semestre treinando e vai para Salinas passear e correr ao mesmo tempo. Faz parte da rotina e, com certeza, é uma experiência que a pessoa não vai se arrepender”, afirma.

A retomada da Corrida do Sal também anima atletas e treinadores. “Fiquei bem feliz e surpreso com a volta. É um período com poucas provas, então entra bem no ciclo de preparação. Dá uma animada na turma, reúne todo mundo”, projeta.

Inscrições

As inscrições para a Corrida do Sal estão disponíveis em www.centraldacorrida.com.br. A prova marca a retomada de um dos eventos mais tradicionais do veraneio paraense, unindo esporte e turismo na orla da cidade.

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