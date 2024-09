O Remo vai subir? Veja o que Leão precisa para conquistar o acesso no final de semana

O jogo que pode garantir o acesso do Clube do Remo à Série B do Campeonato Brasileiro está cada vez mais próximo. A partida acontece neste domingo (29), às 16h30, no Estádio Mangueirão. Para que o Leão conquiste a vaga, é fundamental vencer o São Bernardo-SP.

VEJA MAIS

Atualmente, o Remo ocupa a segunda posição no quadrangular decisivo da Série C, com seis pontos. Uma vitória neste confronto de domingo permitirá ao clube paraense alcançar nove pontos, o que o tornaria inatingível para as equipes que estão abaixo na tabela, como São Bernardo e Botafogo-PB, com cinco e dois pontos respectivamente.

Vale lembrar que apenas uma vitória garantirá ao Clube do Remo o acesso antecipado à Série B de 2025. Em caso de empate ou derrota, a decisão ficará para a última rodada, já que o Botafogo-PB, atualmente com dois pontos e lanterna do grupo, ainda poderá entrar na disputa. Se o Botafogo vencer o Volta Redonda fora de casa, chegará a cinco pontos e enfrentará o Remo em casa no último jogo, com a possibilidade de roubar a vaga do Leão.

Em caso de derrota, o Clube do Remo pode perder o segundo lugar para o São Bernardo, que chegaria a oito pontos e decidirá o último jogo em casa contra o Volta Redonda. Se o Volta Redonda vencer o Botafogo-PB nesta rodada, a situação se complicaria ainda mais. Isso porque, nesse cenário, um empate entre São Bernardo e Volta Redonda na última rodada beneficiaria ambos os times: o time carioca terminaria com 10 pontos, enquanto o paulista ficaria com nove, potencialmente tirando a vaga do Remo.

Além de buscar o acesso à Série B, uma vitória contra o São Bernardo é crucial para ter chances de cravar uma vaga na final da Série C, já que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para a decisão. O clima é de expectativa entre os torcedores, que esperam um Mangueirão lotado para apoiar o time em um momento decisivo da temporada.