Remo vai alcançar lucro milionário; Paysandu enfrenta time mais vazado da Série B

Leão alcançando R$ 4,5 milhões de lucro na Série C

Nos 11 jogos em Belém, nesta Série C, o Remo lucrou R$ 3.533.972,66 nas bilheteiras, conforme dados da CBF processados pelo site Sr Goool. Tudo indica que o clube vai lucrar metade desse valor apenas neste domingo, no jogo do acesso contra o São Bernardo, com mais de 50 mil pessoas esperadas no Mangueirão.

Se a Série C tem rendido boas receitas nas bilheterias, a Série B oferece ainda mais com as cotas de participação e várias outras vantagens. Um verdadeiro salto de patamar! Tudo depende do que acontecerá nos 90 minutos de domingo, no Mangueirão.

Papão enfrenta o time mais vazado da Série B

O Ituano, adversário do Paysandu amanhã, sofreu 48 gols em 28 rodadas da Série B. É o time mais vazado do campeonato, com uma média de 1,7 gol por jogo. No entanto, a equipe paulista está em plena recuperação, com a quinta melhor campanha do returno, somando 15 dos seus 28 pontos nessa fase.

O Papão, em uma fase decadente, está pressionado pelos números e pelos acontecimentos, com extrema necessidade de vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Se empatar, correrá o risco de entrar na zona. Esta rodada será crucial para os bicolores, que precisarão “secar” os adversários diretos: o CRB, que jogará em casa no domingo contra o América, e o Brusque, que também joga amanhã, às 19h, em Fortaleza, contra o Ceará. O Ituano pode ainda superar o Papão na classificação, caso vença.

Baixinhas

Com distribuição gratuita de ingressos para seus torcedores e venda para os remistas, o São Bernardo teve apenas 3.667 espectadores no empate em 2 x 2, em São Bernardo. Isso equivale a apenas 0,7% dos 50 mil esperados para o reencontro no próximo domingo.

José Aldo está de volta à Curuzu, agora pelo Ituano. O atleta se despediu do Papão em Goiânia, na conquista da Copa Verde 2022. Ele fez 50 jogos com a camisa bicolor, marcou seis gols e deu três assistências.

No Ituano, José Aldo completará 70 jogos amanhã. Tem apenas três gols e uma assistência, mas é titular. Outro ex-bicolor no Ituano é o atacante Bruno Alves, que é reserva. Ele jogou pelo Papão em 2023 e pelo Remo em 2022.

O mineiro Thallys fez 22 jogos pelo Remo nesta temporada, até sofrer uma grave lesão no joelho no jogo contra o Tombense, no dia 19 de maio. O lateral passou por cirurgia e está em recuperação, sendo muito bem substituído por Diogo Batista. Thallys vive o mesmo processo de recuperação de Pedro Victor e deve voltar a jogar em março.

Salatiel, que virou xodó da torcida do Remo em 2020 (com cinco gols em 13 jogos), é reserva no Ituano e tem apenas um gol em 23 partidas. No início deste ano, ele chegou a negociar seu retorno ao Leão Azul, mas desistiu quando foi anunciada a contratação de Ytalo.

O São Bernardo está desfalcado nos três setores. Não virão a Belém o zagueiro Rafael Forster, o volante Rodrigo Souza e o atacante argentino Cristaldo, que chegou a negociar com o Remo antes de ser contratado pelo clube paulista. Dentre as três baixas, Rafael Forster é a principal peça da defesa.

O Paysandu recompôs sua comissão técnica com a contratação do auxiliar técnico Sandro Forner e do analista de desempenho Félix Kellermann. Ambos vieram da região sul e já estão em plena atividade na Curuzu.