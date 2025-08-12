O que mudou nos times da Libertadores pra as oitavas de final?

As noites de Copa voltaram à América do Sul. A Libertadores é retomada nesta terça-feira, abrindo a disputa das oitavas de final. São seis brasileiros ainda vivos na disputa. De um lado do chaveamento, estão São Paulo, Botafogo e Palmeiras. Do outro, Fortaleza, Flamengo e Internacional. Os dois últimos jogam entre si por uma vaga nas quartas de final.

SÃO PAULO: TROCA DE ZUBELDÍA POR CRESPO MELHORA O TIME Apesar da segunda melhor campanha da fase de grupos, o São Paulo é outro em relação ao time do primeiro semestre. Luis Zubeldía não resistiu aos maus resultados no Brasileirão e deixou a equipe

A chegada de Hernán Crespo melhorou o desempenho apresentado em campo, mesmo com muitos desfalques e o elenco enxuto. O técnico deu mais espaço a Rodriguinho, que vem bem. Embora tenha caído na Copa do Brasil, a equipe chega com mais força do que tinha na primeira fase e conta com Lucas, voltando após lesão.

"É um sonho (a Libertadores), mas preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos, mas a realidade é outra. Vamos tentar com todas forças realizar um sonho, mas pés no chão", disse o treinador argentino, neste sábado, em entrevista coletiva, após a vitória por 2 a 0, no MorumBis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O adversário das oitavas de final é o Atlético Nacional, com o primeiro jogo nesta terça-feira, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília). A volta será no dia 19, próxima terça-feira, no MorumBis, no mesmo horário.

Palmeiras: das quartas do Mundial, à crise com Abel Ferreira e torcida Time de melhor campanha da primeira fase, o Palmeiras também mudou. Entretanto, o time alviverde encara agora o momento mais delicado da temporada, desde derrota para o Corinthians na final do Paulistão.

Antes disso, teve a campanha no Mundial de Clubes, no qual o time foi até as quartas de final, eliminado pelo Chelsea. No retorno ao Brasil, o time não engrenou.

Coincidentemente, novas derrotas em dérbis marcam a crise do momento, o que levou à eliminação na Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira é questionado pela torcida e chegou a responder com ironia. Fora de campo, torcedores protestaram e até atacaram a Academia de Futebol.

"Minhas filhas vão perguntar por que o pai foi xingado. Quando o pai ganha é do Palmeiras, quando perde é delas. É difícil explicar para as minhas filhas por que o pai foi xingado", desabafou Abel Ferreira.

O adversário alviverde será o Universitário, do Peru. O primeiro jogo será nesta quinta-feira, no Monumental de Lima, às 21h30. A volta ocorre no mesmo horário, no dia 21, no Allianz Parque.

FLAMENGO: CRISES EXTRACAMPO E CONTRATAÇÕES EUROPEIAS O time rubro-negro viu a classificação quase escapar na fase de grupos e passou com os mesmos 11 pontos do Central Córdoba, terceiro colocado, mas com melhor saldo de gols.

Desde então, a equipe foi ao Mundial de Clubes e conquistou uma vitória histórica contra o Chelsea, mas caiu para o Bayern de Munique nas oitavas.

No retorno ao Brasil, uma sucessão de crises agitou os bastidores. A relação estremecida do diretor de futebol José Boto com o elenco ficou ainda pior, quase culminando na saída de Pedro. Depois, De La Cruz foi tema de polêmica por vazamento de mensagens de um médico do Flamengo, que acabou demitido.

A equipe de Filipe Luis ainda foi eliminada na Copa do Brasil, nos pênaltis, para o Atlético-MG, mas lidera o Brasileirão. No mercado, o Flamengo fez movimentos fortes, trazendo reforços da Europa. Desembarcaram no Ninho do Urubu, Samuel Lino, Emerson Royal, Saúl e Jorge Carrascal.

"A janela que o clube está fazendo é extraordinária. Um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco, que já era altamente qualificado, apesar de algumas perdas importantes este ano. Eles não pararam de trabalhar nem um minuto para repor essas peças. E que a gente possa continuar com esse nível altíssimo do elenco, que é muito forte", elogiou Filipe Luis.

O adversário na Libertadores é o Internacional, com o primeiro jogo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

BOTAFOGO: RENATO PAIVA POR DAVIDE ANCELOTTI E CRISE DA SAF COM TEXTOR Atual campeão, o Botafogo encerrou a primeira fase da Libertadores com o segundo lugar do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do Estudiantes, mas pior saldo de gols.

A equipe ainda era comandada por Renato Paiva, que também foi o técnico no Mundial de Clubes, mas foi demitido após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas de final.

Para o lugar dele, foi contratado Davide Ancelotti, encarregado de aplicar o "Botafogo way", como determinou John Textor. A troca fez do time alvinegro uma equipe mais ofensiva. Foram inscritos cinco reforços: Danilo, Montoro, Arthur Cabral, Neto e Joaquin Correa.

Fora de campo, John Textor protagoniza uma briga judicial contra Eagle Football, dona da SAF botafoguense. O empresário perdeu poder da própria companhia e tenta comprar a SAF para si, mas encara obstáculos.

"Eu não domino o tema jurídico. Aqui dentro não influencia, eu tenho um ambiente protegido onde os jogadores podem focar nos jogos", garante Davide Ancelotti.

O Botafogo terá como adversário a LDU, com o primeiro jogo nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A volta será no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

INTERNACIONAL: ROGER EM CRISE, ELENCO MUDADO E BRILHO DE GAROTO O Internacional teve a melhor campanha no Grupo F, considerado o "grupo da morte" (com Atlético Nacional, Bahia e Nacional). O time, contudo, vive outro momento em relação ao primeiro semestre.

Roger Machado é pressionado por melhor desempenho. Entretanto, o técnico lida com baixas importantes no grupo, como a do volante Fernando, que teve uma lesão grave no joelho. Para esta fase, o time gaúcho ainda não terá Gabriel Mercado e Carbonero.

De oito contratações do começo do ano, três foram liberados pela direção: Ramon, Kaíque Rocha e Diego Rosa. Chegaram o lateral-direito Alan Benítez e os volantes Richard e Alan Rodríguez.

A vitória sobre o Red Bull Bragantino, no último fim de semana, dá ânimo após a eliminação da Copa do Brasil. O protagonista foi Ricardo Mathias, de 19 anos. O garoto aparece como favorito para o comando do ataque, superando Rafael Borré e Enner Valencia, que vivem más fases.

"Quero ser refém do campo sempre. Nem sempre eu consigo pelas circunstâncias. Hoje, por exemplo, a ideia, além de oportunizar a chance para o Mathias, acreditamos que tenha chegado no ideal do seu condicionamento para começar jogando e não só entrando durante os jogos, foi botar a melhor equipe competitiva, pensando no Campeonato Brasileiro, sem tirar o olho da quarta-feira", avaliou Roger, sobre o centroavante.

FORTALEZA: SAÍDA DE VOJVODA E Z-4 AMARGO NO BRASILEIRÃO O Fortaleza classificou-se às oitavas com apenas oito pontos, no segundo lugar do Grupo E. O time teve duas derrotas, dois empates e duas vitórias - uma delas por punição ao Colo-Colo após confusão de torcedores com a polícia chilena.

A equipe foi eliminada da Copa do Brasil na terceira fase para o Retrô. A pior situação, porém, ainda é no Brasileirão. O time cearense amarga a zona do rebaixamento há rodadas e demitiu Juan Pablo Vojvoda, técnico desde 2021.

Renato Paiva foi escolhido como substituto, mas ainda não mudou a situação. Ele vem de uma goleada por 5 a 0 para o ex-clube, o Botafogo, pelo Brasileirão.

Ainda assim, o clima é de otimismo para o atacante Deyverson. "Se está (na Libertadores), é porque tem capacidade de chegar lá. Se chegou nas oitavas, vai chegar nas quartas, pode chegar na semi, chegar na final e ser campeão. Não tem essa coisa que na nossa chave está o Flamengo, na nossa chave está o Palmeiras. Olha para nós e pensa pela gente. Somos capazes de chegar à final. Eu creio que vamos chegar à final. Eu tenho muita certeza que vamos chegar à final", declarou em entrevista coletiva.

O adversário do Fortaleza nas oitavas da Libertadores será o Vélez Sarsfield, nesta terça-feira, às 19h, no Castelão. A volta ocorre no dia 19, no Estádio José Amalfitani, na Argentina.