Conmebol define estádio de rival do Palmeiras como palco da final da Libertadores 2025 Estadão Conteúdo 11.08.25 17h32 A Conmebol oficializou nesta segunda-feira que a decisão da Copa Libertadores de 2025 será disputada no estádio Monumental "U", em Lima, no dia 29 de novembro. A escolha consolida a capital peruana como destino da principal final do futebol sul-americano nesta temporada, meses após a cidade já ter sido confirmada como sede. O imponente palco, casa do Universitario, carrega memórias recentes na história do torneio. Foi ali que, em 2019, o Flamengo superou o River Plate, de virada, por 2 a 1, para conquistar o bicampeonato continental, no primeiro formato de decisão em jogo único. A Conmebol, inclusive, recorreu a imagens simbólicas para o anúncio, exibindo o troféu no centro do gramado que voltará a receber a elite do continente. Antes de abrigar a final, o Monumental será testado em um duelo de peso: nesta quinta-feira, o Universitario recebe o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final. O compromisso insere o estádio no contexto direto da competição e dá aos torcedores um aperitivo do ambiente que poderá marcar o desfecho da temporada. O chaveamento atual alimenta a possibilidade de uma nova decisão com presença maciça do futebol brasileiro. De um lado, São Paulo, Botafogo e Palmeiras se concentram na disputa; do outro, Fortaleza, Flamengo e Internacional mantêm viva a expectativa de avançar até Lima. A Conmebol também confirmou o local da final da Copa Sul-Americana de 2025. No dia 22 de novembro, o estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, será o cenário para o encerramento da segunda competição mais importante do continente.