Anunciado na Tuna, atacante vai jogar pelo Bragantino; entenda

O Parazão 2025 ainda nem começou, mas já tem aqueles “causos” típicos do Campeonato Paraense. O atacante Gileard, de 28 anos, teve sua contratação divulgada pela Tuna nas redes sociais no dia 15/12, porém, no último domingo (22), o jogador foi anunciado pelo Bragantino, equipe pela qual disputará o estadual do ano que vem. Inclusive, Gileard está de volta ao Tubarão, time em que se destacou nesta temporada.

Natural de São Luís-MA, Gileard fez carreira no futebol nortista, sobretudo no Pará, atuando por Bragantino e Águia de Marabá. Além dos times paraenses, o atleta jogou pelo Amazonas-AM. Internacionalmente, o atacante defendeu o Bahla (Omã) e Jiangxi Beidamen (China).

Após o anúncio por parte do Bragantino, a Águia do Souza apagou a publicação de contratação de Gileard.

Pode ter lei do ex!

O Parazão 2025 começa no dia 18 de janeiro. Na 1ª rodada, a Tuna recebe o Bragantino de Gileard no Francisco Vasques, o Souza, às 10h.