Novorizontino busca virada heroica contra o Primavera em jogo de sete gols no Paulistão Estadão Conteúdo 17.01.26 18h38 O estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, foi palco de um jogo espetacular na tarde deste sábado (17). Na abertura da terceira rodada do Paulistão 2026, o Primavera recebeu o Novorizontino e chegou a ter dois gols de vantagem em duas oportunidades na partida, mas viu Robson brilhar e garantir a vitória do time de Novo Horizonte no apagar das luzes, por 4 a 3. O artilheiro do Novorizontino na temporada foi o autor de dois gols na partida e comandou sua equipe em busca da virada histórica no interior paulista. Com o resultado, o Novorizontino foi a seis pontos, enquanto, do outro lado, o Primavera parou em quatro. O tão esperado duelo entre duas das maiores forças do interior paulista entregou exatamente o que era esperado. A primeira grande chance da partida surgiu logo aos quatro, quando Diego Galo recebeu de Rômulo e chutou rente à trave. Porém, quem celebrou foi o time da casa. Aos 10, Welliton fez grande jogada pela direita e cruzou na medida para Gabriel Poveda, que de primeira, mandou para o fundo do gol e abriu o marcador. E não demorou para sair mais um. Aos 19, Paulo Baya recebeu na esquerda e tocou com categoria para Renatinho, que completou para o gol e fez o segundo do Primavera. O cenário, entretanto, mudou. Atrás, o Novorizontino passou a se lançar ao ataque e conseguiu diminuir o marcador aos 34, quando após pênalti sofrido por Mayk em jogada com Renatinho, Rômulo deslocou Victor Hugo e levou a diferença mínima no placar para o intervalo. Na volta para a segunda etapa, entretanto, o objetivo do time visitante ficou ainda mais difícil. Aos três, Eduardo Brock recuou para Jordi, o goleiro errou o domínio e a bola morreu no gol, ampliando o marcador para o time de Indaiatuba: 3 a 1. Assim como no primeiro tempo, entretanto, o cenário seguiu quente. Após o Primavera perder chances com Poveda, Matheus Anjos e Paulo Baya, o Novorizontino foi certeiro aos nove, quando Maykon cruzou na área e Robson, de cabeça, novamente diminuiu. Logo depois, aos 21, Maykon arrancou desde o meio-campo, deixou dois marcadores para trás e mandou no ângulo para um golaço do Novorizontino, deixando tudo igual. Entretanto, quando o jogo parecia terminar empatado, aos 48, o time visitante buscou a virada heroica. Robson recebeu fora da área, cortou Afonso e tocou de cobertura, matando Victor Hugo e garantindo a vitória do Novorizontino. Já chegando à metade da primeira fase, as equipes agora se preparam para a disputa da quarta rodada do Paulistão. Na terça-feira (20), o Novorizontino volta ao Jorge Ismael de Biasi para encarar o Palmeiras, a partir das 20h. Já na quinta-feira (22), o Primavera vai à Arena Nicnet, onde enfrenta o Botafogo-SP, também às 20h. FICHA TÉCNICA PRIMAVERA 3 X 4 NOVORIZONTINO PRIMAVERA - Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger e Thales Oleques; Júnior Caiçara (Richard), Luan Martins (Samuel Andrade) e Renatinho (Matheus Anjos); Paulo Baya, Gabriel Poveda (Léo Passos) e Welliton (Kauan Cunha). Técnico: Rafael Marques. NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño, Eduardo Brock (Patrick), Dantas e Mayk; Léo Naldi (Juninho), Luis Oyama, Tavinho (Hélio Borges), Rômulo (Matheus Bianqui) e Diego Galo (Maykon); Robson. Técnico: Enderson Moreira. GOLS - Gabriel Poveda, aos 10, Renatinho, aos 19, e Rômulo, aos 34 minutos do primeiro tempo. Eduardo Brock (contra), aos três, Robson, aos nove, Maykon, aos 21, e Robson, aos 48 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Paulo Baya (Primavera) e Léo Naldi e Patrick (Novorizontino). RENDA - R$ 282.880,00. PÚBLICO - 5.575 torcedores. ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP). LOCAL - Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP). 