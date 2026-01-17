Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Novorizontino busca virada heroica contra o Primavera em jogo de sete gols no Paulistão

Estadão Conteúdo

O estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, foi palco de um jogo espetacular na tarde deste sábado (17). Na abertura da terceira rodada do Paulistão 2026, o Primavera recebeu o Novorizontino e chegou a ter dois gols de vantagem em duas oportunidades na partida, mas viu Robson brilhar e garantir a vitória do time de Novo Horizonte no apagar das luzes, por 4 a 3.

O artilheiro do Novorizontino na temporada foi o autor de dois gols na partida e comandou sua equipe em busca da virada histórica no interior paulista. Com o resultado, o Novorizontino foi a seis pontos, enquanto, do outro lado, o Primavera parou em quatro.

O tão esperado duelo entre duas das maiores forças do interior paulista entregou exatamente o que era esperado. A primeira grande chance da partida surgiu logo aos quatro, quando Diego Galo recebeu de Rômulo e chutou rente à trave. Porém, quem celebrou foi o time da casa.

Aos 10, Welliton fez grande jogada pela direita e cruzou na medida para Gabriel Poveda, que de primeira, mandou para o fundo do gol e abriu o marcador. E não demorou para sair mais um. Aos 19, Paulo Baya recebeu na esquerda e tocou com categoria para Renatinho, que completou para o gol e fez o segundo do Primavera.

O cenário, entretanto, mudou. Atrás, o Novorizontino passou a se lançar ao ataque e conseguiu diminuir o marcador aos 34, quando após pênalti sofrido por Mayk em jogada com Renatinho, Rômulo deslocou Victor Hugo e levou a diferença mínima no placar para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, o objetivo do time visitante ficou ainda mais difícil. Aos três, Eduardo Brock recuou para Jordi, o goleiro errou o domínio e a bola morreu no gol, ampliando o marcador para o time de Indaiatuba: 3 a 1.

Assim como no primeiro tempo, entretanto, o cenário seguiu quente. Após o Primavera perder chances com Poveda, Matheus Anjos e Paulo Baya, o Novorizontino foi certeiro aos nove, quando Maykon cruzou na área e Robson, de cabeça, novamente diminuiu. Logo depois, aos 21, Maykon arrancou desde o meio-campo, deixou dois marcadores para trás e mandou no ângulo para um golaço do Novorizontino, deixando tudo igual.

Entretanto, quando o jogo parecia terminar empatado, aos 48, o time visitante buscou a virada heroica. Robson recebeu fora da área, cortou Afonso e tocou de cobertura, matando Victor Hugo e garantindo a vitória do Novorizontino.

Já chegando à metade da primeira fase, as equipes agora se preparam para a disputa da quarta rodada do Paulistão. Na terça-feira (20), o Novorizontino volta ao Jorge Ismael de Biasi para encarar o Palmeiras, a partir das 20h. Já na quinta-feira (22), o Primavera vai à Arena Nicnet, onde enfrenta o Botafogo-SP, também às 20h.

FICHA TÉCNICA

PRIMAVERA 3 X 4 NOVORIZONTINO

PRIMAVERA - Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger e Thales Oleques; Júnior Caiçara (Richard), Luan Martins (Samuel Andrade) e Renatinho (Matheus Anjos); Paulo Baya, Gabriel Poveda (Léo Passos) e Welliton (Kauan Cunha). Técnico: Rafael Marques.

NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño, Eduardo Brock (Patrick), Dantas e Mayk; Léo Naldi (Juninho), Luis Oyama, Tavinho (Hélio Borges), Rômulo (Matheus Bianqui) e Diego Galo (Maykon); Robson. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Gabriel Poveda, aos 10, Renatinho, aos 19, e Rômulo, aos 34 minutos do primeiro tempo. Eduardo Brock (contra), aos três, Robson, aos nove, Maykon, aos 21, e Robson, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Baya (Primavera) e Léo Naldi e Patrick (Novorizontino).

RENDA - R$ 282.880,00.

PÚBLICO - 5.575 torcedores.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

LOCAL - Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Paulista

Primavera

Novorizontino
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense

16.01.26 15h48

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

Futebol

Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico

Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha

16.01.26 14h06

FUTEBOL

Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul

Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A

16.01.26 12h55

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (17/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

17.01.26 7h00

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/01) pela Copinha

Botafogo e IAC jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

17.01.26 15h56

Paulistão

Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Mirassol jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

17.01.26 19h30

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/01) pela Copinha

Red Bull Bragantino e São Paulo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

17.01.26 17h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda