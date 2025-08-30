Novato na Champions League quer usar visibilidade para alertar sobre crise climática na Noruega Estadão Conteúdo 30.08.25 11h12 Um dos estreantes na fase de grupo da Champions League, O Bodo Glimt, da Noruega, espera aproveitar os holofotes que terá na competição a fim de conscientizar sobre o impacto das mudanças climáticas e do aquecimento global nas geleiras do país. O campeão norueguês lançou sua terceira camisa, que será usada no campeonato continental, em tons de azul e branco, que lembram o contraste de neve e gelo, em referência à Svartisen, a segunda maior geleira da Noruega, que vem derretendo em níveis alarmantes e poderá desaparecer nos próximos 50 anos. Principal beleza natural - e atração turística - na região de Bodo, no norte do país, Svartisen é a geleira mais acessível da Europa e conta com 370 quilômetros quadrados, mas sua existência é ameaçada pelo derretimento progressivo das massas de gelo provocado pelo aumento da temperatura global. A perda de gelo no Ártico também contribui para a elevação do nível do mar em todo o mundo e poderá "engolir" as praias no oeste da Noruega, onde se situam balneários de grande apelo turístico. Depois de alcançar as semifinais da Liga Europa na temporada passada, a melhor campanha de um clube norueguês em campeonatos continentais, o Bodo Glimt alcançou pela primeira vez a fase de liga da Champions - após cair três vezes nas etapas preliminares - e vai enfrentar clubes como Manchester City, Juventus e Atlético de Madrid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Bodo Glimt Svartisen aquecimento global COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 30.08.25 7h00