Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Novato na Champions League quer usar visibilidade para alertar sobre crise climática na Noruega

Estadão Conteúdo

Um dos estreantes na fase de grupo da Champions League, O Bodo Glimt, da Noruega, espera aproveitar os holofotes que terá na competição a fim de conscientizar sobre o impacto das mudanças climáticas e do aquecimento global nas geleiras do país.

O campeão norueguês lançou sua terceira camisa, que será usada no campeonato continental, em tons de azul e branco, que lembram o contraste de neve e gelo, em referência à Svartisen, a segunda maior geleira da Noruega, que vem derretendo em níveis alarmantes e poderá desaparecer nos próximos 50 anos.

Principal beleza natural - e atração turística - na região de Bodo, no norte do país, Svartisen é a geleira mais acessível da Europa e conta com 370 quilômetros quadrados, mas sua existência é ameaçada pelo derretimento progressivo das massas de gelo provocado pelo aumento da temperatura global.

A perda de gelo no Ártico também contribui para a elevação do nível do mar em todo o mundo e poderá "engolir" as praias no oeste da Noruega, onde se situam balneários de grande apelo turístico.

Depois de alcançar as semifinais da Liga Europa na temporada passada, a melhor campanha de um clube norueguês em campeonatos continentais, o Bodo Glimt alcançou pela primeira vez a fase de liga da Champions - após cair três vezes nas etapas preliminares - e vai enfrentar clubes como Manchester City, Juventus e Atlético de Madrid.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions League

Bodo Glimt

Svartisen

aquecimento global
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

ESPORTE

CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma

Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino

30.08.25 11h20

SÉRIE B

‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson

Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas.

29.08.25 18h50

SÉRIE B

Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’

Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento

29.08.25 16h29

FUTEBOL

Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão

Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões

29.08.25 15h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPORTE

CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma

Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino

30.08.25 11h20

É HOJE!

Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B

Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento

30.08.25 7h07

Futebol

CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão!

Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B

21.08.25 15h22

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

30.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda