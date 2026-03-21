Nova camisa 1 da seleção brasileira é apresentada pela Nike Estadão Conteúdo 21.03.26 18h07 A nova camisa 1 da seleção brasileira foi apresentada neste sábado (21) pela Nike e conta com o conceito "Alegria que Apavora", enquanto o design traz características das Copas de 1994 e 2002. Os uniformes serão utilizados na disputa da Copa do Mundo deste ano, que começa em junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A comercialização começa na próxima segunda-feira (23), no site oficial da fornecedora. No novo modelo, a empresa norte-americana voltou a utilizar o amarelo "canary", cor registrada em homenagem à seleção pentacampeã do mundo. Diferente da edição de 2022, que tinha detalhes mais sutis, a nova camisa apresenta formas geométricas mais evidentes, inspiradas na bandeira do Brasil, principalmente o losango. Além disso, a gola do uniforme abandona o botão da última copa e adota um formato redondo, com um corte em V falso na cor verde, e a inscrição "Vai Brasa" na parte interna. As laterais carregam elementos da cor verde que remetem à Copa do Mundo de 2002. Já as mangas trazem uma listra verde escura. O presidente da entidade, Samir Xaud, exaltou o novo design do uniforme. "A camisa canarinho, com toda a sua mística e brilho, é um dos maiores patrimônios do futebol mundial, um símbolo que inspira gerações e carrega a história de conquistas que orgulham o Brasil. Alegria que Apavora é o que buscamos constantemente na CBF e na seleção brasileira". A camisa do Brasil contará com a tecnologia AERO-FIT, da Nike, desenvolvida para auxiliar desempenho em alta intensidade, garantindo mais ventilação para o usuário. Segundo a fornecedora, o produto é feito a partir de 100% de resíduos têxteis, aumentando o fluxo de ar entre o corpo e a malha. O uniforme principal é complementado com o tradicional calção azul e meiões brancos. A fornecedora adotou uma atitude mais conservadora nessas vestimentas e mantém o padrão utilizado nos últimos mundiais de seleções. A apresentação dos uniformes teve os atletas Vinicius Júnior, Richarlison, Estevão e Lucas Paquetá como modelos. Desses, apenas o atacante do Real Madrid foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti, em convocação realizada na última segunda-feira (16). No amistoso contra a Croácia, marcado para o dia 31 de março, o Brasil estreará o novo uniforme. Contra a França, no dia 27, a equipe usará a nova camisa azul, criada em parceria com a marca Jordan, vinculada à Nike.