Norris se mostra resignado com 2º lugar no GP dos EUA: 'Não havia muito mais a fazer' Estadão Conteúdo 19.10.25 20h27 Lando Norris, da McLaren, afirmou ter ficado satisfeito com o segundo lugar no GP dos EUA, admitindo que "não havia muito mais que poderia ter feito" após vencer uma batalha "difícil" com Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen venceu a prova após também conquistar a corrida sprint no sábado. Após sair ao lado de Verstappen na primeira fila, Norris perdeu uma posição para Leclerc na largada e teve muito trabalho para superar o rival enquanto Verstappen abria vantagem na primeira colocação. Após parada nos boxes, os pilotos protagonizaram nova disputa no final da corrida. Norris conseguiu ultrapassar a Ferrari a poucas voltas do final. "Demorou bastante. Foi uma boa batalha com Charles, ele lutou muito e foi difícil", disse Norris. O piloto da McLaren elogiou o rival e disse ter se divertido. "Charles fez uma corrida muito boa, foi divertido e tivemos boas disputas. Não havia muito mais que pudéssemos ter feito." Norris contou que traçou a estratégia para o confronto com Leclerc com seu engenheiro, Will Joseph, que o orientou a esfriar os pneus antes de nova tentativa de ultrapassagem. "Então, reduzi um pouco a velocidade por algumas voltas, acelerei novamente e funcionou. Boa estratégia, boa pilotagem e uma corrida divertida." Com a segunda posição, Norris diminuiu a diferença para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, para apenas 14 pontos na classificação do Mundial, mas também viu a aproximação de Verstappen, que tem 26 pontos a menos. Fonte: Financial Times Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP dos EUA Lando Norris COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão' Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada 19.10.25 17h37 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 Corrida do Cirio Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento 19.10.25 13h38 Futebol Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores 19.10.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4 Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo' 18.10.25 23h31 LEÃO QUASE LÁ Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B? De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B. 19.10.25 8h30 Futebol Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante' Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática. 19.10.25 8h00 futebol Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20) 19.10.25 10h46