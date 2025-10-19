Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Norris se mostra resignado com 2º lugar no GP dos EUA: 'Não havia muito mais a fazer'

Estadão Conteúdo

Lando Norris, da McLaren, afirmou ter ficado satisfeito com o segundo lugar no GP dos EUA, admitindo que "não havia muito mais que poderia ter feito" após vencer uma batalha "difícil" com Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen venceu a prova após também conquistar a corrida sprint no sábado.

Após sair ao lado de Verstappen na primeira fila, Norris perdeu uma posição para Leclerc na largada e teve muito trabalho para superar o rival enquanto Verstappen abria vantagem na primeira colocação. Após parada nos boxes, os pilotos protagonizaram nova disputa no final da corrida. Norris conseguiu ultrapassar a Ferrari a poucas voltas do final. "Demorou bastante. Foi uma boa batalha com Charles, ele lutou muito e foi difícil", disse Norris.

O piloto da McLaren elogiou o rival e disse ter se divertido. "Charles fez uma corrida muito boa, foi divertido e tivemos boas disputas. Não havia muito mais que pudéssemos ter feito."

Norris contou que traçou a estratégia para o confronto com Leclerc com seu engenheiro, Will Joseph, que o orientou a esfriar os pneus antes de nova tentativa de ultrapassagem. "Então, reduzi um pouco a velocidade por algumas voltas, acelerei novamente e funcionou. Boa estratégia, boa pilotagem e uma corrida divertida."

Com a segunda posição, Norris diminuiu a diferença para seu companheiro de McLaren, Oscar Piastri, para apenas 14 pontos na classificação do Mundial, mas também viu a aproximação de Verstappen, que tem 26 pontos a menos.

Fonte: Financial Times

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

GP dos EUA

Lando Norris
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão'

Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada

19.10.25 17h37

Mais esportes

Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025

Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior

19.10.25 15h53

Corrida do Cirio

Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio

Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento

19.10.25 13h38

Futebol

Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil

Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores

19.10.25 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4

Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo'

18.10.25 23h31

LEÃO QUASE LÁ

Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B?

De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B.

19.10.25 8h30

Futebol

Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante'

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática.

19.10.25 8h00

futebol

Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo

Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20)

19.10.25 10h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda