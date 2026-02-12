Capa Jornal Amazônia
Norris ironiza reclamações de Verstappen com mudanças na Fórmula 1: 'Ele pode se aposentar'

Depois de brigarem até o último Grande Prêmio pelo título de 2025, os pilotos já começaram a atual temporada em rota de colisão

Estadão Conteúdo

A rivalidade entre Lando Norris, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull, parece estar longe de terminar. Depois de brigarem até o último Grande Prêmio pelo título de 2025, os pilotos já começaram a atual temporada em rota de colisão. Questionado sobre as reclamações do holandês sobre as mudanças de regras e os novos carros, o britânico usou do sarcasmo para responder e disparou: "Se ele quiser se aposentar, ele pode se aposentar."

Durante os primeiros testes de pré-temporada no Bahrein, com diversas modificações para deixar a modalidade ainda mais disputada, o tetracampeão Verstappen demonstrou todo seu descontentamento e disse que "não é divertido pilotar seguindo regras tão complexas" e que "não combina muito com a Fórmula 1."

O piloto da Red Bull terminou atrás de Norris na disputa do título em 2025 e constantemente fala em aposentadoria da Fórmula 1. A depender do rival britânico, essa seria uma boa oportunidade ao holandês.

"Então, se ele quiser se aposentar, pode. A Fórmula 1 está em constante mudança e às vezes é melhor pilotar, às vezes não é tão bom, mas ganhamos quantias absurdamente altas para pilotar, então não dá para reclamar", disparou Norris ao ser questionado sobre o que achava das declarações de Verstappen.

As cutucadas foram além. "Qualquer piloto poderia ir fazer outra coisa. Ele ou qualquer outro piloto não é obrigado a estar aqui. Mas este é um desafio bom e divertido para os engenheiros e pilotos", afirmou. "Continuo dirigindo, viajando pelo mundo e me divertindo muito, então não tenho do que reclamar. Acho que Max não vai entrar na pista despreocupado. Ele ainda vai tentar vencer, nunca desiste. Só não vai sorrir tanto quanto antes."

Polêmica à parte, Norris celebrou os primeiros testes para a temporada que começa com o GP da Austrália, dia 8 de março. "Foram muitas voltas, acho que o maior número de voltas que já dei em um dia, provavelmente em toda a minha carreira na Fórmula 1, então isso é bom. Não é uma pista muito curta, mas também não é uma pista muito longa", avaliou.

"Foi bom, um bom aprendizado, combustível alto, combustível baixo, tudo entre esses extremos. Também foi um dia em que a temperatura variou bastante, o que contribuiu muito para isso. O vento mudou incrivelmente e isso também foi um fator importante."

Palavras-chave

Fórmula 1

Lando Norris

McLaren

Max Verstappen

REd Bull
.
