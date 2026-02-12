Norris ironiza reclamações de Verstappen com mudanças na Fórmula 1: 'Ele pode se aposentar' Depois de brigarem até o último Grande Prêmio pelo título de 2025, os pilotos já começaram a atual temporada em rota de colisão Estadão Conteúdo 12.02.26 17h33 A rivalidade entre Lando Norris, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull, parece estar longe de terminar. Depois de brigarem até o último Grande Prêmio pelo título de 2025, os pilotos já começaram a atual temporada em rota de colisão. Questionado sobre as reclamações do holandês sobre as mudanças de regras e os novos carros, o britânico usou do sarcasmo para responder e disparou: "Se ele quiser se aposentar, ele pode se aposentar." Durante os primeiros testes de pré-temporada no Bahrein, com diversas modificações para deixar a modalidade ainda mais disputada, o tetracampeão Verstappen demonstrou todo seu descontentamento e disse que "não é divertido pilotar seguindo regras tão complexas" e que "não combina muito com a Fórmula 1." O piloto da Red Bull terminou atrás de Norris na disputa do título em 2025 e constantemente fala em aposentadoria da Fórmula 1. A depender do rival britânico, essa seria uma boa oportunidade ao holandês. "Então, se ele quiser se aposentar, pode. A Fórmula 1 está em constante mudança e às vezes é melhor pilotar, às vezes não é tão bom, mas ganhamos quantias absurdamente altas para pilotar, então não dá para reclamar", disparou Norris ao ser questionado sobre o que achava das declarações de Verstappen. As cutucadas foram além. "Qualquer piloto poderia ir fazer outra coisa. Ele ou qualquer outro piloto não é obrigado a estar aqui. Mas este é um desafio bom e divertido para os engenheiros e pilotos", afirmou. "Continuo dirigindo, viajando pelo mundo e me divertindo muito, então não tenho do que reclamar. Acho que Max não vai entrar na pista despreocupado. Ele ainda vai tentar vencer, nunca desiste. Só não vai sorrir tanto quanto antes." Polêmica à parte, Norris celebrou os primeiros testes para a temporada que começa com o GP da Austrália, dia 8 de março. "Foram muitas voltas, acho que o maior número de voltas que já dei em um dia, provavelmente em toda a minha carreira na Fórmula 1, então isso é bom. Não é uma pista muito curta, mas também não é uma pista muito longa", avaliou. "Foi bom, um bom aprendizado, combustível alto, combustível baixo, tudo entre esses extremos. Também foi um dia em que a temperatura variou bastante, o que contribuiu muito para isso. O vento mudou incrivelmente e isso também foi um fator importante." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Lando Norris McLaren Max Verstappen REd Bull COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32