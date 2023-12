No Barcelona, Vitor Roque expressa vontade de jogar com Lewandowski

O novo reforço do Barcelona, Vitor Roque, sonha com a hora de estrear a camisa do clube catalão. Com um leque de possibilidades, o atacante brasileiro ressaltou o desejo de atuar com Lewandowski, principal centroavante do elenco.

VEJA MAIS

Desde o início das negociações, o ex-Athletico-PR é apontado pela imprensa espanhola como possível sucessor do polonês de 35 anos. “Todos são muito bons, mas tenho muita vontade de jogar com Lewandowski. E, claro, com Raphinha também. Vou realizar um sonho”, disse o jogador de 18 anos ao site do Barcelona.

Nesta sexta-feira, 29, Roque teve o primeiro contato com o restante do grupo e o técnico Xavi Hernández, dois dias após chegar a Barcelona para conhecer as instalações do clube. Ainda segundo a imprensa espanhola, Xavi, técnico do clube, planeja respeitar o tempo do ex-atacante do Athletico-PR, e não deve acelerar sua incorporação à equipe titular.

Lewandowski

No Barcelona, Lewandowski soma nove gols em 21 partidas em 2023/24. Essa é sua pior primeira metade de temporada do jogador desde 2010/11, quando entrou no Borussia Dortmund e marcou apenas nove gols.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o artilheiro tem sido bastante cobrado nos últimos meses, mesmo com a posição de titular intacta. A imprensa catalã ainda afirma que a chegada de Vitor Roque, por exemplo, ainda não é uma ameaça à posição do polonês.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)