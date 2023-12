Vitor Roque, novo reforço do Barcelona, posa com a camisa do clube

O Barcelona, clube espanhol de futebol, publicou nesta segunda-feira (25) um vídeo do atacante Vitor Roque, ex-Athletico-PR, com a camisa do time. Em clima natalino, o perfil oficial do clube escreveu na legenda: "Tudo que eu quero no Natal é você", brincando com o hit do Natal, "All I want for Christmas is you", de Mariah Carey.

No vídeo, o jogador de 18 anos aparece após o "descer das cortinas" e beija o símbolo do Barcelona na camisa. Já no perfil do Barça no X, antigo Twitter, a frase utilizada foi: "Belém, sinos de Belém, que os anjos tocam. Que novidades você nos traz?".

VEJA MAIS

Vitor Roque embarca nesta terça (26) para a Espanha para a apresentação oficial, que está marcada para o dia 3 de janeiro. Um dia antes, ele deve participar com o elenco de uma visita a hospitais de Barcelona, que é uma tradição do clube.

Vitor Roque foi contratado pelo Barcelona em julho por 74 milhões de euros no total, entre fixo, bônus e impostos. Ele é considerado uma das joias do futebol brasileiro e já foi convocado para a seleção brasileira principal.

Pelo Athletico-PR, Vitor Roque fez 81 jogos e marcou 28 gols. Só nesta temporada, ele marcou 21 gols em 45 jogos, sendo o artilheiro do Furacão em 2023.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)