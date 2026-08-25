Neymar xinga árbitra durante jogo do Santos; veja o que ele disse

O empate entre Santos e Mirassol por 1 a 1, no último domingo (23), na Vila Belmiro, teve um momento de tensão envolvendo Neymar e a árbitra Edina Alves Batista. Imagens do confronto passaram por uma análise de leitura labial, que apontou o que o atacante teria dito durante as reclamações contra a arbitragem.

Saiba o que Neymar teria dito

A análise foi divulgada nas redes sociais pelo influenciador Gabriel Velloso, conhecido por publicar conteúdos de leitura labial. Segundo a interpretação apresentada por ele, Neymar teria feito reclamações em diferentes momentos da partida.

Em uma das cenas, o jogador aparece discutindo com Edina Alves e demonstrando irritação com uma decisão da arbitragem. Na leitura apresentada, ele teria dito:

"Você é horrorosa, eu tô falando na boa com você! Tu é muito ruim, p****!"

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Em outro momento, após uma falta que não teria sido marcada, Neymar teria reclamado novamente: "Dá a p**** da falta! Vai de f****, car****. Quantas faltas precisa [sic]?"

Após a partida, o atacante afirmou que não considerava suas manifestações uma questão de falta de educação, mas uma forma de expressar sua opinião sobre a arbitragem.

"Isso não é educação, é a minha opinião", afirmou.