Neymar xinga árbitra durante jogo do Santos; veja o que ele disse Leitura labial de imagens da partida contra o Mirassol aponta supostas ofensas do atacante Hannah Franco 25.08.26 22h24 Neymar xinga árbitra durante jogo do Santos; veja o que ele disse (Reprodução) O empate entre Santos e Mirassol por 1 a 1, no último domingo (23), na Vila Belmiro, teve um momento de tensão envolvendo Neymar e a árbitra Edina Alves Batista. Imagens do confronto passaram por uma análise de leitura labial, que apontou o que o atacante teria dito durante as reclamações contra a arbitragem. Saiba o que Neymar teria dito A análise foi divulgada nas redes sociais pelo influenciador Gabriel Velloso, conhecido por publicar conteúdos de leitura labial. Segundo a interpretação apresentada por ele, Neymar teria feito reclamações em diferentes momentos da partida. Em uma das cenas, o jogador aparece discutindo com Edina Alves e demonstrando irritação com uma decisão da arbitragem. Na leitura apresentada, ele teria dito: "Você é horrorosa, eu tô falando na boa com você! Tu é muito ruim, p****!" VEJA MAIS Rihanna e A$AP Rocky são flagrados discutindo após marcarem presença no Met Gala: 'Pra mim já deu' Segundo especialista em leitura labial, Rihanna teria dito: “Você não se importa comigo, né?” O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti Em outro momento, após uma falta que não teria sido marcada, Neymar teria reclamado novamente: "Dá a p**** da falta! Vai de f****, car****. Quantas faltas precisa [sic]?" Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Após a partida, o atacante afirmou que não considerava suas manifestações uma questão de falta de educação, mas uma forma de expressar sua opinião sobre a arbitragem. "Isso não é educação, é a minha opinião", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Neymar leitura labial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Homem-Peixe recebe camisa do Remo de presente, mas evita vestir o uniforme Nadador colombiano chegou a Belém no último domingo e foi abordado por um torcedor azulino 31.08.26 9h43 FUTEBOL Remo: Cronistas divergem sobre permanência de Léo Condé no comando do Leão Carlos Ferreira defende continuidade do técnico, enquanto Paulo Fernando critica trabalho e pede mudança no comando azulino 30.08.26 7h30 FUTEBOL Júnior Rocha destaca classificação do Paysandu e mira quadrangular: 'é outro campeonato' Técnico lamentou derrota para o Maringá, agradeceu ao torcedor e afirmou que o time está preparado para a próxima fase da Série C 29.08.26 21h18 FUTEBOL Veja os times rebaixados para a Série D, após o fim da primeira fase da Série C A Terceirona foi 'ingrata' com clubes de Sergipe (PE) em 2026 29.08.26 20h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Homem-Peixe recebe camisa do Remo de presente, mas evita vestir o uniforme Nadador colombiano chegou a Belém no último domingo e foi abordado por um torcedor azulino 31.08.26 9h43 FUTEBOL Ex-Paysandu é investigado por tráfico de drogas e armas pela Polícia Civil Hayner teve passagem pelo Paysandu na temporada 2017 e chegou a ser titular da equipe em algumas partidas 31.08.26 11h18 Futebol Remo encara o Coritiba no Mangueirão em busca de reação no Brasileirão Leão recebe o Coxa nesta segunda-feira (31), pela 25ª rodada, com mais de 25 mil torcedores esperados e a necessidade de vencer para iniciar a reação contra o rebaixamento 31.08.26 8h00 FUTEBOL Ex-Remo, Pedro Rocha treina no Baenão, posta foto e diz: 'Lugar especial’ Jogador foi importante no acesso do Remo à elite do futebol brasileiro e hoje será adversário no Mangueirão 31.08.26 10h52