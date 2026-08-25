Cruzeiro e Atlético-MG empatam na ida das quartas da Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em um clássico marcado por muita disputa e poucas oportunidades claras, os gols saíram apenas no segundo tempo.

O Cruzeiro saiu na frente aos 14 minutos da etapa final. Arroyo recebeu espaço e acertou um belo chute de fora da área, com efeito, sem chances para o goleiro Everson. O Atlético-MG respondeu rapidamente e chegou ao empate dez minutos depois.

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Atlético-MG busca empate no clássico

Cuello encontrou Renan Lodi com um passe preciso. O lateral bateu entre a trave e o goleiro Otávio e deixou o placar igual no Mineirão.

O primeiro tempo foi marcado principalmente pelas faltas, paralisações e disputas no meio-campo. O Cruzeiro tentou assumir o controle da partida, mas encontrou dificuldades para criar. O Atlético-MG, por sua vez, apostou nos contra-ataques e teve uma das melhores chances em uma finalização de Cuello.

Além do equilíbrio, o jogo teve um momento de preocupação. Ruan se chocou com Kaio Jorge em uma disputa pelo alto e caiu de forma forte, atingindo o pescoço no gramado. O zagueiro recebeu atendimento médico, tentou permanecer em campo, mas acabou substituído no intervalo e levado a um hospital para realizar exames.

Decisão será na Arena MRV

Com o empate, nenhum dos times terá vantagem no jogo de volta. Cruzeiro e Atlético-MG voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Quem vencer garante uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

O clássico mineiro também foi disputado nas quartas de final da edição passada. Na ocasião, o Cruzeiro levou a melhor e venceu os dois confrontos por 2 a 0.

Ficha técnica

CRUZEIRO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Villalba; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Villarreal) e Wesley (João Costa). Técnico: Artur Jorge.

Atlético-MG: Everson; Alan Franco, Ruan (Vitão), Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon (Natanael), Castaño e Fred (Thiago Borbas); Cuello (Preciado), Cassierra (Cissé) e Bernard (Minda). Técnico: Eduardo Domínguez.

Gols: Arroyo, aos 14, e Renan Lodi, aos 24 minutos do segundo tempo.