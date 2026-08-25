Cruzeiro e Atlético-MG empatam na ida das quartas da Copa do Brasil Clássico mineiro terminou em 1 a 1 no Mineirão e deixou a disputa por uma vaga na semifinal em aberto O Liberal com informações da AE 25.08.26 23h17 Cruzeiro e Atlético-MG empatam na ida das quartas da Copa do Brasil (Pedro Souza / Atlético) Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em um clássico marcado por muita disputa e poucas oportunidades claras, os gols saíram apenas no segundo tempo. O Cruzeiro saiu na frente aos 14 minutos da etapa final. Arroyo recebeu espaço e acertou um belo chute de fora da área, com efeito, sem chances para o goleiro Everson. O Atlético-MG respondeu rapidamente e chegou ao empate dez minutos depois. VEJA MAIS Vasco 'desiste' de Maracanã e confirma São Januário para jogo com o Vitória na Copa do Brasil O jogo com o rival baiano que já deixou pelo caminho o Flamengo e o Athletico-PR na competição, está agendado para quarta-feira, às 21h30 CBF divulga tabela da Copa do Brasil Sub-20; Paysandu e tuna conhecem seus adversários A competição começa na segunda semana de setembro e terá 64 clubes, o dobro da edição anterior Atlético-MG busca empate no clássico Cuello encontrou Renan Lodi com um passe preciso. O lateral bateu entre a trave e o goleiro Otávio e deixou o placar igual no Mineirão. O primeiro tempo foi marcado principalmente pelas faltas, paralisações e disputas no meio-campo. O Cruzeiro tentou assumir o controle da partida, mas encontrou dificuldades para criar. O Atlético-MG, por sua vez, apostou nos contra-ataques e teve uma das melhores chances em uma finalização de Cuello. Além do equilíbrio, o jogo teve um momento de preocupação. Ruan se chocou com Kaio Jorge em uma disputa pelo alto e caiu de forma forte, atingindo o pescoço no gramado. O zagueiro recebeu atendimento médico, tentou permanecer em campo, mas acabou substituído no intervalo e levado a um hospital para realizar exames. Decisão será na Arena MRV Com o empate, nenhum dos times terá vantagem no jogo de volta. Cruzeiro e Atlético-MG voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Quem vencer garante uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis. O clássico mineiro também foi disputado nas quartas de final da edição passada. Na ocasião, o Cruzeiro levou a melhor e venceu os dois confrontos por 2 a 0. Ficha técnica CRUZEIRO 1 X 1 ATLÉTICO-MG Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Villalba; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Arroyo (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Villarreal) e Wesley (João Costa). Técnico: Artur Jorge. Atlético-MG: Everson; Alan Franco, Ruan (Vitão), Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon (Natanael), Castaño e Fred (Thiago Borbas); Cuello (Preciado), Cassierra (Cissé) e Bernard (Minda). Técnico: Eduardo Domínguez. Gols: Arroyo, aos 14, e Renan Lodi, aos 24 minutos do segundo tempo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Cruzeiro Atlético-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Kukri encaminha acerto com o Paysandu até o final do Parazão; saiba detalhes Paysandu pagará R$ 100 mil pelo empréstimo e terá porcentagem em possível venda futura. 27.08.26 11h34 FUTEBOL Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol 27.08.26 10h31 FUTEBOL Remo: Torcida protesta em frente à Sede Social e chama Tonhão de 'omisso' e Condé de 'burro' Torcedores utilizaram faixas e penduraram nas grades da Sede Social na madrugada desta quarta-feira (26) 26.08.26 12h02 Carlos Ferreira Bola alta, desespero dos azulinos 26.08.26 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Fernando Seabra desfalca o Coritiba contra o Remo; volante também está suspenso Técnico recebeu o terceiro cartão amarelo e não comandará o Coxa à beira do campo no duelo de segunda-feira, no Mangueirão; Thiago Santos é outra baixa 26.08.26 21h48 FUTEBOL Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol 27.08.26 10h31 Futebol Remo aguarda evolução de lesionados antes de definir time para sequência em Belém Médico Jean Klay atualiza situações de Mayk, Edson Fernando e Jajá; trio é acompanhado pelo departamento médico antes dos jogos contra Coritiba e Flamengo 26.08.26 19h45 FUTEBOL Eliminação do River Plate define chaveamento das quartas da Sul-Americana; veja os confrontos Santa Fé, da Colômbia, eliminou o River e enfrentará o Vasco 27.08.26 9h47