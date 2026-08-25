Natália Silva desafia Valentina Shevchenko pelo título dos moscas em outubro

A divisão dos pesos-mosca femininos (até 56,7 kg) do UFC tem uma nova e perigosa desafiante ao trono. Em franca ascensão e mantendo uma invencibilidade impressionante na organização, a brasileira Natália Silva foi confirmada para enfrentar a lendária campeã Valentina Shevchenko na luta principal do card programado para outubro de 2026.O duelo promete ser o maior teste da carreira da mineira de 29 anos, que busca consagrar sua caminhada perfeita no octógono vestindo o ouro do Ultimate.

Desde que estreou no UFC, Natália impôs um ritmo avassalador baseado em um jogo em pé técnico, movimentação constante e chutes precisos. Com uma sequência de vitórias dominantemente construída contra nomes do topo do ranking, a brasileira provou estar pronta para dar o próximo passo. Do outro lado do octógono estará Valentina Shevchenko, considerada por muitos uma das maiores atletas da história das artes marciais mistas. Conhecida pela frieza tática e versatilidade em todas as áreas do combate, a quirguiz busca reafirmar sua soberania e somar mais uma defesa de cinturão ao seu currículo histórico.

Jon Jones reage às discussões sobre Islam Makhachev como GOAT do MMA

A discussão sobre o Maior de Todos os Tempos (GOAT) no MMA ganhou novos capítulos e declarações de peso. Após o ex-campeão dos pesos-pesados e meio-pesados Jon "Bones" Jones tecer elogios e colocar o daguestanês Islam Makhachev no topo da prateleira ao lado de seu próprio nome, a reação da comunidade e as comparações diretas de cartel fizeram a lenda americana adotar um tom de defesa da sua soberania.

Makhachev estabeleceu um recorde histórico ao alcançar 17 vitórias consecutivas no UFC e se consolidou como campeão em duas divisões. A sequência avassaladora do russo levou Jones a admitir publicamente que Islam é um dos maiores nomes da história moderna.No entanto, à medida que a narrativa da imprensa começou a colocar Makhachev à frente do americano, Jones usou as redes sociais para rebater o clamor e reforçar a diferença de números e legado "Entrei nas redes sociais e vi que há um novo GOAT? Estou confuso, façam isso ter sentido", provocou Jones ao publicar uma comparação gráfica dos seus títulos em relação aos de Makhachev

Gregory Robocop atropela Anthony Hernandez no UFC

Em uma exibição impressionante de poder e precisão, o peso-médio brasileiro Gregory "Robocop" Rodrigues conquistou uma das vitórias mais expressivas de sua carreira no Ultimate. Enfrentando o perigoso norte-americano Anthony "Fluffy" Hernandez, o rondoniense radicado no Rio de Janeiro não deu chances ao rival e selou o triunfo em grande estilo no octógono.

Cris Cyborg supera Ketlen Vieira por pontos na PFL Tampa e alcança 30ª vitória no MMA

Em um confronto marcado pela intensidade e por um duelo de gerações do MMA brasileiro, Cris Cyborg reafirmou sua soberania no esporte. Na luta principal do PFL Tampa, a lenda de 41 anos derrotou a compatriota Ketlen Vieira por decisão unânime dos juízes (49-46, 48-47 e 49-46) após cinco rounds de pura trocação e estratégia. O combate originalmente valeria o cinturão peso-pena. No entanto, após Ketlen estourar o limite da categoria na balança em 3,2 kg, o título permaneceu sob a posse de Cyborg independentemente do resultado

Duelo de Estilos no UFC 331: Patrício Pitbull é confirmado para enfrentar Dooho Choi em Los Angeles

O lendário peso-pena brasileiro Patrício "Pitbull" Freire já tem data e adversário definidos para retornar ao octógono mais famoso do mundo. Maior nome da história do Bellator e agora buscando consolidar seu espaço na organização, a estrela potiguar de 39 anos enfrentará o sul-coreano Dooho Choi, o famoso "Korean Superboy", no card do UFC 331, agendado para o dia 19 de setembro de 2026 na Crypto.com Arena

"Entrei nas redes sociais e vi que há um novo GOAT? Estou confuso, façam isso ter sentido", provocou Jones ao publicar uma comparação gráfica dos seus títulos em relação aos de Makhachev

Thunder Fight 55 chega a São Bernardo do Campo com disputa de cinturão

O Thunder Fight, um dos principais eventos de MMA do Brasil, realiza no próximo 29 de agosto, em São Bernardo do Campo (SP), a sua 55ª edição, prometendo uma noite de grandes combates, disputas de cinturão, confrontos internacionais e valorização do esporte nacional.Com uma trajetória consolidada na formação de atletas e na realização de eventos profissionais e amadores, o Thunder Fight chega à sua 55ª edição reunindo lutadores do Brasil, Uruguai, Venezuela, Argentina e Cuba, reforçando sua posição como uma das maiores vitrines do MMA brasileiro.

A principal atração da noite será a disputa do Cinturão dos 70 kg, entre o atleta da casa Matheus Rocha “Sniper” (9-1), representante de São Bernardo do Campo, e o experiente Dioginis Souza “Overeem” (13-7), da Bahia.