Com ingressos a R$ 10, Paysandu inicia venda para o jogo contra o Maringá A diretoria bicolor aposta na presença maciça da torcida para empurrar o time no jogo que vale a classificação ao Papão Fábio Will 25.08.26 13h48 Papão luta pela classificação ao quadrangular da Série C (Sidney Oliveira / Arquivo O Liberal) A diretoria do Paysandu quer o Mangueirão lotado no próximo sábado (29). O clube iniciou nesta terça-feira (25) a venda de ingressos para o confronto com o Maringá-PR, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, e a expectativa é de casa cheia. A partida está marcada para iniciar às 17h e pode registrar o maior público do futebol paraense em 2026. A mobilização da torcida já começou e o clube disponibilizou entradas com valores promocionais. A opção mais barata custa R$ 10 para a arquibancada do lado A, na promoção “Me ajuda que eu te ajudo”. O ingresso antecipado para o mesmo setor sai por também por R$20 e R$ 30. No lado B, os valores são de R$ 20 e R$ 40, respectivamente. Para quem prefere as cadeiras, os preços promocionais começam em R$ 40 no lado A e R$ 50 no lado B. Os valores são válidos para compras realizadas entre esta terça e quinta-feira, seguindo as regras estabelecidas pelo clube. A venda ocorre nas oito lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém. Também é possível comprar os ingressos pela internet. Promoção tem horário específico de entrada Uma das estratégias adotadas pelo Paysandu para estimular a presença antecipada dos torcedores é a promoção “Me ajuda que eu te ajudo”. Os ingressos dessa modalidade possuem horário específico para acesso ao Mangueirão. Há duas opções: entrada das 14h às 15h ou das 14h às 16h. O torcedor precisa respeitar o período escolhido no momento da compra. Depois do horário limite, o ingresso promocional perde automaticamente a validade. Sócios têm desconto Os torcedores que fazem parte do programa Payxão Prime Residencial e estão adimplentes também terão condições especiais. O desconto é regressivo e diminui conforme o jogo se aproxima. Na arquibancada A, por exemplo, o ingresso custa R$ 18 para compras feitas nesta terça (25) e quarta-feira (26), com 40% de abatimento. O valor passa para R$ 21 na quinta (27), R$ 24 na sexta (28) e R$ 34 no sábado (29). Na arquibancada B, os preços variam de R$ 24 a R$ 42,50. Para as cadeiras, o valor promocional vai de R$ 36 a R$ 59,50 no lado A e de R$ 42 a R$ 68 no lado B. Valores no dia da partida Quem deixar para comprar o ingresso no sábado encontrará preços mais altos. A arquibancada A custará R$ 40, enquanto a B terá valor de R$ 50. Nas cadeiras, os preços serão de R$ 70 no lado A e R$ 80 no lado B. Veja os horários dos ingressos promocionais Arquibancada A “Me ajuda que eu te ajudo – acesso até 15h” – R$ 10 (de 25 a 28/08) Arquibancada A “Me ajuda que eu te ajudo – acesso até 16h” – R$ 20 (de 25 a 28/08) Arquibancada A antecipada – R$ 30 (de 25 a 28/08) Arquibancada A no dia do jogo – R$ 40 (29/08) ARQUIBANCADA LADO B Arquibancada B “Me ajuda que eu te ajudo – acesso até 15h” – R$ 20 (de 25 a 28/08) Arquibancada B “Me ajuda que eu te ajudo – acesso até 16h” – R$ 30 (de 25 a 28/08) Arquibancada B antecipada – R$ 40 (de 25 a 28/08) Arquibancada B no dia do jogo – R$ 50 (29/08) Onde comprar? Loja Lobo Curuzu/Sede Social Terça-feira: 12h às 18h; Quarta a sexta-feira: 9h às 18h; Sábado: 9h às 15h. Loja Lobo – Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira Terça-feira: 12h às 22h; Quarta a sexta-feira: 10h às 22h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol paysandu x maringá série c ingressos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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