Com ingressos a R$ 10, Paysandu inicia venda para o jogo contra o Maringá

A diretoria do Paysandu quer o Mangueirão lotado no próximo sábado (29). O clube iniciou nesta terça-feira (25) a venda de ingressos para o confronto com o Maringá-PR, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, e a expectativa é de casa cheia. A partida está marcada para iniciar às 17h e pode registrar o maior público do futebol paraense em 2026.

A mobilização da torcida já começou e o clube disponibilizou entradas com valores promocionais. A opção mais barata custa R$ 10 para a arquibancada do lado A, na promoção “Me ajuda que eu te ajudo”. O ingresso antecipado para o mesmo setor sai por também por R$20 e R$ 30. No lado B, os valores são de R$ 20 e R$ 40, respectivamente.

Para quem prefere as cadeiras, os preços promocionais começam em R$ 40 no lado A e R$ 50 no lado B. Os valores são válidos para compras realizadas entre esta terça e quinta-feira, seguindo as regras estabelecidas pelo clube.

A venda ocorre nas oito lojas Lobo espalhadas pela Grande Belém. Também é possível comprar os ingressos pela internet.

Promoção tem horário específico de entrada

Uma das estratégias adotadas pelo Paysandu para estimular a presença antecipada dos torcedores é a promoção “Me ajuda que eu te ajudo”. Os ingressos dessa modalidade possuem horário específico para acesso ao Mangueirão.

Há duas opções: entrada das 14h às 15h ou das 14h às 16h. O torcedor precisa respeitar o período escolhido no momento da compra. Depois do horário limite, o ingresso promocional perde automaticamente a validade.

Sócios têm desconto

Os torcedores que fazem parte do programa Payxão Prime Residencial e estão adimplentes também terão condições especiais. O desconto é regressivo e diminui conforme o jogo se aproxima.

Na arquibancada A, por exemplo, o ingresso custa R$ 18 para compras feitas nesta terça (25) e quarta-feira (26), com 40% de abatimento. O valor passa para R$ 21 na quinta (27), R$ 24 na sexta (28) e R$ 34 no sábado (29).

Na arquibancada B, os preços variam de R$ 24 a R$ 42,50. Para as cadeiras, o valor promocional vai de R$ 36 a R$ 59,50 no lado A e de R$ 42 a R$ 68 no lado B.

Valores no dia da partida

Quem deixar para comprar o ingresso no sábado encontrará preços mais altos. A arquibancada A custará R$ 40, enquanto a B terá valor de R$ 50. Nas cadeiras, os preços serão de R$ 70 no lado A e R$ 80 no lado B.

Veja os horários dos ingressos promocionais

Arquibancada A “Me ajuda que eu te ajudo – acesso até 15h” – R$ 10 (de 25 a 28/08)

Arquibancada A “Me ajuda que eu te ajudo – acesso até 16h” – R$ 20 (de 25 a 28/08)

Arquibancada A antecipada – R$ 30 (de 25 a 28/08)

Arquibancada A no dia do jogo – R$ 40 (29/08)

ARQUIBANCADA LADO B

Arquibancada B “Me ajuda que eu te ajudo – acesso até 15h” – R$ 20 (de 25 a 28/08)

Arquibancada B “Me ajuda que eu te ajudo – acesso até 16h” – R$ 30 (de 25 a 28/08)

Arquibancada B antecipada – R$ 40 (de 25 a 28/08)

Arquibancada B no dia do jogo – R$ 50 (29/08)

Onde comprar?

Loja Lobo Curuzu/Sede Social

Terça-feira: 12h às 18h;

Quarta a sexta-feira: 9h às 18h;

Sábado: 9h às 15h.

Loja Lobo – Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira

Terça-feira: 12h às 22h;

Quarta a sexta-feira: 10h às 22h.