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Após jogar a Série A pelo Remo, meio-campista fecha com time da Série B

Jogador Patrick de Paula fechou contrato com o Sport-PE

Fábio Will
fonte

De Paula chega ao Sport para a disputa da Segundona (Samara Miranda / Remo)

O Sport-PE anunciou a contratação do volante Patrick de Paula, que tem passagens por Palmeiras e Botafogo e defendeu o Remo no primeiro semestre deste ano. O jogador está no Recife, onde passou por exames médicos, assinou contrato e foi anunciado nas redes sociais do clube pernambucano.

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Com o fim do período de empréstimo junto ao Botafogo, o meio-campista encerrou a passagem pelo Remo. Contratado para a atual temporada, Patrick de Paula entrou em campo 14 vezes pelo clube paraense e marcou dois gols.

Passagem por empréstimo

Patrick de Paula chegou ao Remo no início da temporada, contratado pelo então executivo de futebol Marcos Braz. O volante foi cedido por empréstimo pelo Botafogo, com o clube paraense tendo prioridade para exercer a opção de compra ao fim do vínculo. A possibilidade, porém, não foi utilizada pelo Remo.

Durante a passagem pelo clube, o jogador foi alvo de críticas de parte da torcida por estar acima do peso. Além disso, teve alguns entraves com a diretoria remista.

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Em algumas ocasiões, Patrick de Paula optou por realizar o tratamento de uma lesão no púbis fora de Belém. A decisão não foi bem recebida pelo Remo, que preferiu aguardar o encerramento do contrato para liberar o atleta.

No Sport, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, Patrick de Paula vai reencontrar dois jogadores que atuaram com ele no Remo: o zagueiro Kayky Almeida e o atacante uruguaio Diego Fernández.

Atualmente, o Sport ocupa a 6ª posição da tabela da Série B, com 38 pontos. O Leão da Ilha está dentro da faixa de classificação para a disputa do acesso à Série A, competição da qual foi rebaixado na temporada passada.

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