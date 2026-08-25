Após jogar a Série A pelo Remo, meio-campista fecha com time da Série B Jogador Patrick de Paula fechou contrato com o Sport-PE Fábio Will 25.08.26 10h03 De Paula chega ao Sport para a disputa da Segundona (Samara Miranda / Remo) O Sport-PE anunciou a contratação do volante Patrick de Paula, que tem passagens por Palmeiras e Botafogo e defendeu o Remo no primeiro semestre deste ano. O jogador está no Recife, onde passou por exames médicos, assinou contrato e foi anunciado nas redes sociais do clube pernambucano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com o fim do período de empréstimo junto ao Botafogo, o meio-campista encerrou a passagem pelo Remo. Contratado para a atual temporada, Patrick de Paula entrou em campo 14 vezes pelo clube paraense e marcou dois gols. Passagem por empréstimo Patrick de Paula chegou ao Remo no início da temporada, contratado pelo então executivo de futebol Marcos Braz. O volante foi cedido por empréstimo pelo Botafogo, com o clube paraense tendo prioridade para exercer a opção de compra ao fim do vínculo. A possibilidade, porém, não foi utilizada pelo Remo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Durante a passagem pelo clube, o jogador foi alvo de críticas de parte da torcida por estar acima do peso. Além disso, teve alguns entraves com a diretoria remista. VEJA MAIS Remo: Torcidas pedem saída de Condé e uma delas diz: 'A paciência acabou. Agora é cobrança' As torcidas "Maior do Norte" e "Barra Camisa 33" não pouparam críticas ao trabalho de Condé e da diretoria Com gol de Hulk, Remo perde de virada para o Fluminense e segue no Z4 da Série A Tricolor das Laranjeiras se impôs no jogo, pressionou o Remo e saiu de campo com o triunfo na tarde deste sábado no Maracanã Remo volta a repetir sequência negativa do início da temporada; veja os números Derrota para o Fluminense aumentou o retrospecto ruim dos azulinos ao longo de 2026 Em algumas ocasiões, Patrick de Paula optou por realizar o tratamento de uma lesão no púbis fora de Belém. A decisão não foi bem recebida pelo Remo, que preferiu aguardar o encerramento do contrato para liberar o atleta. No Sport, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, Patrick de Paula vai reencontrar dois jogadores que atuaram com ele no Remo: o zagueiro Kayky Almeida e o atacante uruguaio Diego Fernández. Atualmente, o Sport ocupa a 6ª posição da tabela da Série B, com 38 pontos. O Leão da Ilha está dentro da faixa de classificação para a disputa do acesso à Série A, competição da qual foi rebaixado na temporada passada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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